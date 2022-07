Il nuovo main sponsor della Lucchese nella stagione 2022/2023 sarà Apige Smart rigenerazione urbana, un’azienda che è un vero e proprio punto di riferimento nel settore edilizio italiano. A presentarlo è stato l’amministratore delegato, Mario Santoro, che oggi (26 luglio), assieme al fondatore dell’Apige Smart, Davide Cavalli, ha voluto mostrare al pubblico anche le nuove maglie della squadra.

Prima di iniziare a entrare nel vivo, Mario Santoro ha voluto spiegare nuovamente gli ultimi mesi di trattative per la vendita la società, poi purtroppo non andata a buon fine. L’amministratore delegato tiene comunque a dire che “in caso si venga avvicinati da un eventuale acquirente, che porti avanti un progetto serio per la squadra, che faccia sognare la città e i tifosi, noi ci siamo e non diremo di no, perché prima di tutto, siamo tifosi anche noi della Lucchese”.

Foto 3 di 6











Per quanto riguarda invece l’iscrizione della squadra al campionato di serie C, secondo l’amministratore delegato, si possono dormire sonni tranquilli. “Noi ci siamo sentiti di dover far fronte personalmente all’iscrizione della squadra – precisa Santoro – Per noi è una cosa normale, come pagare gli stipendi dei giocatori, non mi sembra che si faccia una notizia per il pagamento degli stipendi, chiaramente noi ci impegneremo nei limiti delle nostre capacità”.

Santoro poi introduce il nuovo sponsor, Apige Smart: “Ha fatto un investimento importante, che ci ha dato una grossa mano. Qui accanto a me oggi, c’è il suo fondatore, manager e anche amico, Davide Cavalli”.

Apige Smart è un’azienda specializzata nella riqualificazione degli edifici pubblici, privati e industriali, che diffonde verso i propri clienti “nuove consapevolezze e stili di vita, all’insegna della sostenibilità, dell’efficienza e del risparmio energetico.”

“Per me è un onore essere il main sponsor della Lucchese – dice Davide Cavalli -, il progetto che mi ha presentato Mario Santoro e la dirigenza è un progetto serio, che mi ha convinto. Ho visto la professionalità e la determinazione, ho visto il senso di appartenenza ai colori rossoneri e ho l’onore di poter dare un contributo come sponsor. Mi piacerebbe anche che la mia presenza possa essere di esempio per altri imprenditori per seguirmi in questa avventura a fianco della Lucchese”.

Se però si parla di acquistare la società, le idee dello sponsor, almeno adesso sono piuttosto chiare. “Per adesso ho scelto di sostenere la Lucchese come main sponsor – prosegue Cavalli -. Sono attivo nel mondo del calcio ormai da molti anni sono main sponsor del Pro Livorno e sono anche direttore generale ormai da alcuni anni e quest’anno la Pro Livorno lavorerà in collaborazione con il Livorno cClcio”.

C’è spazio anche per la presentazione delle tre maglie che accompagneranno la squadra in questa stagione: nel centro della maglia spicca grande proprio il logo del nuovo sponsor Apige Smart, rigenerazione urbana.