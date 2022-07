Lucchese ko nell’amichevole con il Seravezza: non basta il gol di Alagna

Allenamento congiunto ieri (30 luglio) allo stadio XIX Settembre di Pietrasanta fra Seravezza e Lucchese. La formazione rossonera di Maraia ha cercato di mettere in pratica le indicazioni del mister, anche se fisicamente è apparsa meno brillante degli avversari versiliesi di Walter Vangioni.

Esordio, per l’occasione, dell’ultimo arrivato Romero nelle fina dei rossoneri.

A passare in vantaggio il Seravezza dopo 20 minuti di gara con Scottu. Alagna ha impattato a inizio ripresa ma Camarlinghi al 13’ ha fatto pendere la bilancia a favore dei versiliesi, che sempre in amichevole avevano battuto un’altra formazione di serie C, la Carrarese.

Evidente, comunque, l’incompletezza della rosa della Lucchese. La speranza è di riuscire ad avere il gruppo più o meno definitivo per l’esordio in Coppa Italia di serie C.

Queste le formazioni scese in campo dal primo minuto.

LUCCHESE: Coletta, Merletti, Bachini, Benassai, Quirini, Visconti, Ferro, Tumbarello, Alagna, Catania, Warid. All.: Maraia.

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Putzolu, Granaiola, Vietina, Scottu, Maffei, Bresciani, Benedetti, Camarlinghi. All.: Vangioni.

Foto Fb Seravezza Pozzi Calcio