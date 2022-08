Lucchese, preso il centrocampista classe 2000 Andrea Rizzo Pinna

Prosegue la campagna acquisti della Lucchese in vista della stagione 2022/2023, che è ormai alle porte. Alla corte di mister Maraia arriva il giovane centrocampista Andrea Rizzo Pinna.

Ecco il comunicato ufficiale: “La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente l’ingaggio di Andrea Rizzo Pinna, centrocampista offensivo, classe ’00. Per lui esperienze nei settori giovanili di Inter e Atalanta, oltre ad un Europeo con la maglia della Nazionale italiana under 17. Nella scorsa stagione ha militato nel Foggia, in Serie C. Ha sottoscritto in rossonero un contratto biennale“.