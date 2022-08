Si avvicina sempre di più la stagione calcistica 2022/2023. Martedì (9 agosto) prenderà ufficialmente il via la campagna abbonamenti Insieme Con Voi della Lucchese.

La data della prima giornata di campionato di Serie C è ancora incerta (si parla del 4 settembre ndr), ma oggi (8 agosto) il dg Mario Santoro ha presentato le tariffe di abbonamenti e biglietti e ha fatto il punto della situazione in casa Pantera: “Con la nuova campagna abbonamenti abbiamo cercato nel possibile – vista la capienza di questo stadio e la struttura nella quale giochiamo – di venire incontro ai nostri tifosi, perché onestamente si meritano tutto ciò che possiamo fare -afferma Santoro -. La nostra campagna si chiama ‘Insieme Con voi’ con la C maiuscola per un semplice motivo: la nostra ambizione è quella di mantenere la categoria. Cerchiamo di fare il massimo con le risorse che abbiamo a disposizione. Anche quest’anno il Consiglio di Stato è intervenuto e quindi è slittata la data della prima giornata di campionato e quella di Coppa Italia. La motivazione che ho letto mi lascia un attimino perplesso. Ci sono varie teorie, ma personalmente penso che la prima giornata di campionato ci sarà il 4 settembre. Sono usciti i gironi della nostra Primavera e dovremo andare a Pesaro e Bolzano, un girone dispendioso quasi come quello della prima squadra. Secondo me serve intervenire anche su questo punto di vista, questa categoria sta diventando insostenibile. E non solo per noi, ma anche per le società più grandi. Il campionato Primavera inizierà il 24 settembre e quello femminile l’11 settembre”.

Il direttore generale interviene anche sul tema mercato: “Questa settimana senz’altro arriveranno almeno due o tre giocatori – afferma Santoro -. Gli sponsor? Stiamo ritrovando la giusta sintonia e bisogna solo ringraziarli per ciò che fanno. Coloro con cui sono in contatto hanno dimostrato ancora di volerci sostenere. Noi sul territorio abbiamo aziende importantissime, penso che con la pazienza e con ciò che stiamo facendo riusciremo a coinvolgere anche loro. Saltocchio? I lavori stanno procedendo ed è per noi una cosa fondamentale. Ci giocherà anche la Primavera, gli Allievi e la squadra femminile. Dovrà essere un luogo in cui si respira rossonero, un piccolo fiore all’occhiello per la nostra società”.

La campagna abbonamenti

Tariffe abbonamenti gradinata (valido per 18 partire di campionato): gradinata intero 220 euro; gradinata ridotto (donne e over 70) 150 euro; gradinata ridotto (under 14) 100 euro.

Tariffe abbonamenti curva ovest (valido per 18 partire di campionato): curva ovest intero 110 euro; curva ovest ridotto (donne e over 70) 80 euro; curva ovest ridotto (dai 10 ai 14 anni) 50 euro .

*la 19esima partita casalinga sarà ‘giornata rossonera’

Tariffe biglietti gare casalinghe 2022-2023

Biglietti gradinata: gradinata intero 19 euro; gradinata ridotto (donne e over 70) 14 euro; gradinata ridotto (dai 10 ai 14 anni) 10 euro.

Biglietti curva ovest: curva ovest intero 9 euro; curva ovest ridotto (donne e over 70) 7 euro; curva ovest ridotto (dai 10 ai 14 anni) 5 euro.

*Ai prezzi dei biglietti vanno sommati i diritti di prevendita