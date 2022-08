Lucchese, la nuova addetta stampa è Alessia Lombardi

Alessia Lombardi è ufficialmente la nuova addetta stampa della Lucchese. L’apprezzata giornalista è stata premiata dalla società rossonera, che ha deciso di affidarle la comunicazione della Pantera. Il contratto è stato firmato oggi (8 agosto), con la nuova addetta stampa che ha subito diretto la sua prima conferenza stampa.

“Diventare l’addetto stampa della Lucchese è per me un sogno che si avvera – commenta Alessia Lombardi sui social -. Una nuova sfida e per questo ringrazio la società che ha riposto la fiducia in me. Sono nata con il rosso e il nero addosso i miei genitori ed il mio compagno se ne sono andati con questi colori anche nel loro ultimo viaggio. La Lucchese per noi è sempre stata un ‘affare’ di famiglia. Tante le domeniche in giro per l’Italia dietro alla nostra Pantera con mio padre e con il mio compagno. Ho sempre amato la Lucchese e fino ad oggi ne ho raccontato le gesta dalle colonne de La Nazione, che ringrazio di cuore per l’opportunità che mi ha dato e per la quale per correttezza al momento non scriverò più della prima squadra. Inizia un nuovo percorso e più carica che mai lo affronterò con la certezza che dal cielo il mio papà ed il mio compagno Claudio saranno fieri di me. Forza Lucchese sempre”.

Ad Alessia Lombardi, che ‘succede’ a Giacomo Bernardi (assunto dal Comune di Lucca), un grande in bocca al lupo da parte della redazione di Lucca in Diretta.