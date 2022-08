Serie C, adesso è ufficiale: prima giornata rinviata al 4 settembre

Adesso è ufficiale. La Lega Pro ha posticipato l’inizio del campionato al 4 settembre con il conseguente slittamento del primo turno di Coppa Italia Serie C, come si legge nella nota da poco diramata.

“Il presidente della Lega Pro, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio direttivo, dispone il rinvio, a data da destinarsi, del primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C e il rinvio della prima giornata di andata del campionato Serie C 2022-2023 al 4 settembre 2022 anziché 28 agosto

2022”.

La Lucchese è stata inserita nel girone B assieme alle altre toscane Aquila Montevarchi, Carrarese, Pontedera, San Donato Tavarnelle e Siena. Completano il quadro, Alessandria, Ancona, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Olbia, Recanatese, Rimini, Torres, Virtus Entella e Vis Pesaro.

Un girone che ricalca quello dello scorso anno e con due trasferte in terra sarda, quelle di Olbia e di Porto Torres. Ora c’è attesa per scoprire il calendario.