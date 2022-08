Lucchese, in parità l’amichevole con la Pergolettese: segna Semprini

Finisce 1-1 l’amichevole della Lucchese contro la Pergolettese, valida come avvicinamento al prossimo campionato di serie C. I rossoneri si sono recati a Ripalta Cremasca per una sfida che ha visto il primo tempo concludersi 0-0. Nella ripresa al 7’ padroni di casa in vantaggio con Guidi Villanova, dopo tre minuti il pareggio di Semprini.

Nell’undici iniziale Maraia ha schierato Coletta, Merletti, Alagna, Tumbarello, Bachini, Benassai, Visconti, Franco, Romero, Semprini e Rizzo Pinna. Nella ripresa sono entrati Cucchietti, Quirini, Ferro, D’Ancona, Pirola, Nannini, D’Alena, Warid, Catania e Mastalli. Papini e Galletti sono rimasti in panchina.

“Era un test – commenta a fine gara mister Maraia – che volevamo per affrontare una squadra di pari categoria, perché era importante questo aspetto. Il test ci dice alcune cose dal punto di vista fisico e tecnico tattico. Ben vengano queste partite, la squadra ha corso nonostante il caldo e poi ho avuto indicazioni su come vanno le cose, sia quelle positive, sia quelle da migliorare, come, principalmente, la condizione”.

“Meglio il primo tempo – dice Maraia – perché nonostante il loro possesso non abbiamo concesso occasioni, nonostante dei giocatori importanti di fronte. Non ho visto grosse difficoltà difensive. Secondo tempo in affanno, con l’avversario più rapido e più svelto e noi che abbiamo patito la condizione”.

Sugli ultimi arrivati giudizio sospeso: “Hanno fatto un buon allenamento e sicuramente si integreranno nei nostri meccanismi”.