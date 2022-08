Castelnuovo – Lucchese 0-3

CASTELNUOVO: Papeschi, M. Marganti, Telloli, Alvin Sheta, R. Biagioni, L. Biagioni, Casci, Bartolomei, Bitep, Lucchesini, Dal Poggetto. A disp.: Tonarelli, Antonelli, J. Bonaldi, M. Bruciati, Gheri, Ghiloni, M. Lombardi, B. Rossi, Tiberi, Tomei, Vaselli. All. Pucci

LUCCHESE: Cucchietti; D’Ancona, Pirola, Benassai; Alagna, Ricchi, Panati, Ferro, D’Alena; Warid, Catania. A disp.: Coletta, Merletti, Menicagli, Quirini, Benassai, Franco, Visconti, Mastalli, Romero, Rizzo Pinna, Galletti. All. Maraia

RETI: 11’ st Alagna, 36’ st Rizzo Pinna, 48’ st Romero

La Lucchese si aggiudica il decimo memorial Mauro Marchini. Allo stadio Nardini la squadra di Ivan Maraia stende 3-0 i gialloblu di Cipolli grazie alle reti siglate tutte nel secondo tempo da Alagna, Rizzo Pinna e Romero. Un altro buon test per la Pantera in vista dell’inizio della stagione.

Una serata di festa in ricordo del presidentissimo e che ha visto la partecipazione di una bella cornice di pubblico di circa 400 persone, con buona rappresentanza di tifosi rossoneri.

Soddisfatto mister Ivan Maraia a fine gara: “Il risultato in questo periodo è la cosa meno importante, adesso c’è da trovare le intese e anche delle difficoltà che però ci aiuteranno poi in futuro nelle partite che andremo ad affrontare in campionato. Nel primo tempo abbiamo avuto un pochettino di difficoltà (c’erano anche tanti ragazzi giovani che però hanno fatto a pieno il loro dovere), nel secondo siamo stati più sciolti e abbiamo fatto meglio. È stata una serata positiva. Bianchimano? È un ottimo acquisto, lo abbiamo inseguito per tante settimane e la società è stata bravissima a concretizzare. È un giocatore importante”.