Lucchese, ecco il calendario: si parte il 4 settembre in trasferta con la Reggiana

Ci siamo, l’attesa è finita. Si alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione di Lega Pro: questa sera (26 agosto), infatti, sono stati finalmente estratti i calendari del campionato 2022/2023, che prenderà il via il prossimo 4 settembre.

Ai nastri di partenza una rinnovata e ambiziosa Lucchese, con mister Ivan Maraia che avrà a disposizione una rosa di qualità per cercare di migliorare il bel campionato dello scorso anno. L’ex mister del Pontedera potrà contare su un tris di assoluto livello annunciato nel pomeriggio di oggi: Di Quinzio, Tiritiello e Maddaloni.

La Lucchese esordirà la prossima domenica (4 settembre) in trasferta con la Reggiana. L’11 settembre la prima davanti al proprio pubblico dello stadio Porta Elisa contro l’Imolese e il 14 settembre ancora a Lucca il primo derby con il Pontedera. Il 18 settembre la trasferta a Fiorenzuola e il 25 settembre (quinta giornata) in casa contro il Rimini. L’ultima giornata sarà con l’Olbia.

La prima giornata di campionato

La Lucchese è stata inserita nel girone B assieme alle altre toscane Aquila Montevarchi, Carrarese, Pontedera, San Donato Tavarnelle e Siena. Completano il quadro, Alessandria, Ancona, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Olbia, Recanatese, Reggiana, Rimini, Torres, Virtus Entella e Vis Pesaro.

I commenti

“Un esordio molto difficile – ha commentato Ivan Maraia – però allo stesso tempo stimolante. Andare a Reggio Emilia a giocare al Mapei Stadium, è sempre grande stimolo e una motivazione particolare, anche se questa prima gara avrà un livello di difficoltà molto alto, ma avere uno stimolo così forte può solo che far bene. Piano piano affronteremo tutte le nostre avversarie in un campionato che come sempre sarà molto difficoltoso, ma dovremmo avere la pazienza di lavorare, perché stiamo costruendo tassello dopo tassello la squadra, inserendo elementi importanti. All’inizio magari potremo trovare qualche difficoltà sia dal punto di vista fisico che tattico, ma dobbiamo andare avanti giorno per giorno cercando sempre di migliorare. Nessuna partita sarà facile, gli avversari vanno sempre incontrati con rispetto”.

“Il calendario è l’ultimo dei miei pensieri – ha spiegato il ds Daniele Deoma -. Le squadre vanno incontrate tutte ed i conti si fanno alla fine. Noi pensiamo a fare la corsa su noi stessi, mantenendo sempre il massimo rispetto degli avversari. Affronteremo sempre gara dopo gara, sempre con lo spirito battagliero”.

Clicca qui per scaricare il calendario completo della Lucchese