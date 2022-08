Doppio Settembrini, Lucchese ko 2-0 con l’Arezzo

Arezzo – Lucchese 2-0

AREZZO (4-3-3): Trombini (1’ st Viti); Pericolini (1’ st Lorenzini), Lazzarini (1’ st Risaliti), Polvani (1’ st Bruni), Poggesi (27’ st Zona); Settembrini (39’ st Ceccherini), Bianchi, Forte (1’ st Castiglia); Pattarello (1’ st Convitto), Boubacar (1’ st Diallo), Gaddini (39’ st Zhupa). A disp.: Di Furia, Martucci, Damiani, Dema,, Di Gregorio. All. Paolo Indiani

LUCCHESE (3-5-2): Coletta (32’ st Cucchietti); Merletti (16’ st Tiritiello), Bachini, Maddaloni (32’ st D’Ancona); Alagna (32’ st Pirola), Mastalli (41’ st Ferro), Franco, D’Alena (16’ st Di Quinzio), Visconti (32’ st Quirini); Rizzo Pinna (32’ st Warid), Romero (32’ st Bianchimano). A disp.: Galletti, Panati, Benassai. All. Ivan Maraia

ARBITRO: Giovanni Curcio di Siena (Lorenzo Reali e Salvatore Spagnuolo di Siena).

RETI: 4’ pt e 10’ pt (rig.) Settembrini

NOTE: angoli 5 a 7; recupero 2′ pt e 3’ st

La Lucchese di Maraia finisce ko nel test precampionato ad Arezzo. A decidere l’amichevole è la doppietta di Settembrini, che punisce i rossoneri con un doppio schiaffo nei primi dieci minuti di gara: prima segna un gran gol dal limite dell’area dopo aver rubato palla a Franco (4′), poi trasforma un calcio di rigore conquistato da Pattarello, atterrato in area da Maddaloni. La Lucchese prova a riaprire la gara ma il risultato non cambia.

Per mister Ivan Maraia ci sarà da migliorare l’approccio alla gara e la condizione fisica in vista dell’esordio stagionale: “Perdere non fa mai piacere però bisogna valutare sempre la partita. È stato un incontro con un avversario di qualità, che sta già bene fisicamente e con l’approccio alla partita ha indirizzato il risultato. Un uno-due iniziale in cui non ci siamo fatti trovare pronti, direi più da un punto di vista fisico perché ci hanno aggredito bene e hanno sfruttato queste due occasioni. Poi siamo cresciuti ed è stata una partita aperta, con diverse occasioni da una parte e dall’altra. Abbiamo però ricevuto indicazioni per la prima giornata di Reggio Emilia, mi aspetto una partita di questo tipo e noi dobbiamo farci trovare pronti fin dall’inizio e migliorare un po’ la condizione fisica. Sarà un esordio difficile: la sfida è molto importante e stimolante, noi ci dobbiamo preparar bene”.

Archiviata la sconfitta, adesso testa a domenica (4 settembre) per il difficile esordio in campionato in trasferta con la Reggiana: calcio di inizio alle 14,30.

Foto Arezzo Calcio