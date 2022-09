Lucchese senza tifosi per l’esordio: vietata la trasferta a Reggio Emilia

Adesso è ufficiale. La Lucchese esordirà senza il proprio dodicesimo uomo: è stata vietata, per motivi di ordine pubblicato, la trasferta per i tifosi rossoneri a Reggio Emilia. A pesare sulla decisione i fatti dello scorso 11 marzo a termine della gara al Porta Elisa tra Lucchese e Reggiana, decisa dalla rete di Papini.

Ecco il comunicato ufficiale della società rossonera: “Trasferta vietata per i tifosi rossoneri a Reggio Emilia. Il Gos, su indicazione dell’Osservatorio e del Casm, ha proibito la vendita ai residenti in provincia di Lucca, dei biglietti per assistere al match Reggiana – Lucchese. La decisione era già nell’aria da ieri e questa mattina è stata ufficializzata dopo la riunione del Gos”.