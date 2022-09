Per l’esordio della Lucchese c’è la Reggiana: tutto sugli avversari

La Reggiana, prima avversaria della Lucchese nel campionato, partecipa per il suo secondo anno consecutivo al campionato di serie C. Lo scorso anno ha dato vita ad un duello estenuante spalla a spalla con il Modena concludendo la stagione al posto d’onore con 86 punti. Le energie profuse per tutta la stagione sono state fatali al turno d’esordio dei playoff dove i granata sono stati eliminati dalla Feralpi Salò perdendo per 1-0 in Lombardia e venendo battuti nuovamente al Città del Tricolore per 2-1.

Impegni ufficiali

La Reggiana ha già tenuto a battesimo la sua stagione affrontando nel turno preliminare della Coppa Italia il 31 luglio il Palermo, i rosanero si sono imposti per 3-2, portando in doppio vantaggio grazie ad una doppietta di Brunori nella prima frazione, nel secondo tempo Rosafio su calcio di rigore accorciava le distanze, ancora Brunori portava i suoi a distanza di sicurezza prima che D’Angelo segnasse il gol che fissava il punteggio finale.

Allenatore

Dopo l’ottima stagione il 15 giugno è stato confermato sulla panchina degli emiliani Aimo Diana. Il sodalizio a lui e al nuovo direttore sportivo Roberto Goretti si affida per provare a tornare a due anni di distanza in serie B

Volti nuovi

9 i nuovi arrivi in seno alla Reggiana particolarmente attiva negli ultimi giorni di mercato. Il porta dal Parma è arrivato in prestito lo sloveno Martin Turk, in difesa dal Cosenza arriva in prestito il bulgaro Andrea Hristov gemello di Petko che milita nello Spezia, nello stesso reparto con la stessa formula dal Crotone arriva Manuel Nicoletti emigrato a gennaio 2022 al Foggia. A centrocampo è stato prelevato Filippo Nardi di proprietà della Cremonese a gennaio 2022 mandato in prestito al Como, insieme a lui dai lariani arriva anche Elvis Kabashi. Sempre il prestito dal Modena arriva il burkinabé Abdoul Guiebre. In avanti dal Gladiator è stato acquistato il portoghese Muhamed Varela Djamanca, dalla Reggina in prestito arriva Adriano Montalto e con la stessa formula dal Sassuolo dopo aver indossato nella stagione passata la maglia del Pordenone è stato prelevato Jacopo Pellegrini.

Arbitro

La sfida di Reggio Emilia è stata affidata a Andrea Ancora di Roma 1 con l’avvallo degli assistenti Andrea Nasti di Napoli e Amedeo Fine di Battipaglia, il quarto ufficiale è il signor Emanuele Ceriello di Chiari. Il fischietto capitolino è alla sua terza stagione in Serie C. Ha diretto in una sola occasione i granata il 21 ottobre 2018 in serie D nello successo casalingo della Reggio Audace sul Lentigione per 1-0. È sempre uscito il segno X nei due precedenti con i rossoneri, il 10 gennaio 2021 ha diretto i rossoneri nella gara pareggiata per 2-2 a Lecco dove la Pantera riusci a recuperare il doppio vantaggio dei locali con pareggio definitivo arrivato in prossimità dei titoli di coda e il 18 gennaio 2022 nella gara di recupero rinviata per Covid con l’Imolese e chiusa sul 3-3 in una partita rocambolesca.

Precedenti

Tradizione favorevole ai padroni di casa nei 24 precedenti andati in scena allo stadio Mirabello e al Città del Tricolore. 14 le vittorie granata, l’ultima risale al 1 novembre 2021 e sotto una pioggia incessante la squadra di Diana si impose con Sciaudone al tramonto del primo tempo e con Rozzi nella seconda parte. 8 volte è uscito il segno X, sono due le gare vinte della Pantera, l’ultima il 28 gennaio 2001 per 2-0 andando in gol con Giraldi in chiusura di primo tempo e raddoppiando con Zakhov dopo un’ ora di gioco.

La rosa

Portieri

1 Voltolini Matteo, 22 Venturi Giacomo, 99 Turk Martin sloveno in prestito dal Parma

Difensori

55 Hristov Andrea bulgaro in prestito dal Cosenza, fino a gennaio 2022 allo Slavia Sofia, 4 Rozzio Paolo, 26 Cremonesi Michele, 23 Laezza Giuliano, 3 Cauz Cristian, 33 Nicoletti Manuel in prestito dal Crotone, fino a gennaio 2022 al Foggia, 16 Luciani Alessio, 17 Libutti Lorenzo

Centrocampisti

8 Cigarini Luca, 5 Rosi Fausto, 24 Nardi Filippo, in prestito dalla Cremonese, lo scorso anno da gennaio 2022 in prestito al Como, 27 D’Angelo Sonny, 77 Kabashi Elvis albanese dal Como, 21 Muroni Mattia, 29 Orsi Filippo, 44 Guglielmotti Davide, 88 Sciaudone Daniele, 19 Guiebre Abdoul, del Burkina Faso, in prestito dal Modena

Attaccanti

7 Rosafio Marco, 18 Djamanca Muhamed Varela, portoghese dal Gladiator, 10 Eric Lanini, 32 Adriano Montalto, in prestito dalla Reggina, 11 Pellegrini Jacopo in prestito dal Sassuolom, lo scorso anno al Pordenone