Lucchese, non basta il gol da centrocampo di Rizzo Pinna: la Reggiana vince 2-1

Reggiana – Lucchese 2-1

REGGIANA (3-5-2): Turk, Laezza (34′ s Cauz), Rozzio, Luciani; Guglielmotti, Nardi, Muroni, Kabashi (28′ st Sciaudone), Guiebre (41′ st Nicoletti); Rosafio (28′ st Pellegrini), Lanini (34′ st Montalto). A disp.: Voltolini, Libutti, Varela, D’Angelo, Orsi, Hristov. All. Diana

LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Tiritiello; Bachini (9′ st Pirola, 30′ st Quirini), Benassai; Alagna (9′ st Bruzzaniti), Mastalli (22′ st Tumbarello), Franco, Di Quinzio, Visconti; Rizzo Pinna (22′ st Semprini), Romero. A disp.: Galletti, Cucchietti, Maddaloni, Ferro, D’Ancona, Catania, D’Alena, Merletti, Ravasio. All. Maraia

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1 (Andrea Nasti di Napoli e Amedeo Fine di Battipaglia)

RETI: 9′ pt Lanini, 11′ pt Rizzo Pinna, 33′ pt rig. Lanini

NOTE: Ammoniti: Visconti, Laezza, Bachini. Recupero: 2′ pt, 5′ st

Esordio con sconfitta per la nuova Lucchese di mister Maraia. I rossoneri vanno ko 2-1 sul campo della Reggiana – una delle favoritissime per la vittoria del campionato – a termine di una partita combattuta. Succede tutto nella prima frazione di gioco, con la Pantera che va sotto dopo nove minuti con il missile da fuori area di Lanini (il migliore in campo). Reazione immediata per la Lucchese, che pareggia dopo appena due minuti con la fantastica rete da centrocampo di Rizzo Pinna (clicca qui per vedere il gol). Un gol da vedere e rivedere per un esordio da sogno in maglia rossonera.

Poco dopo la mezz’ora la Lucchese subisce il 2-1 da Lanini (doppietta), che realizza un ingenuo calcio di rigore concesso dalla Pantera. Nella ripresa calano i ritmi, con la Lucchese che prova fino in fondo a cercare di strappare un punto. Ad andare più vicina al gol però è la Reggiana, con la Pantera salvata da un miracoloso intervento sulla linea di Pirola, che però si è fatto male colpendo il palo ed è stato costretto ad uscire dal campo. Da capire l’entità dell’infortunio.

Prima sconfitta stagionale per la Lucchese di Maraia, ma qualche segnale positivo si è già visto. Adesso testa all’esordio casalingo al Porta Elisa con l’Imolese.

La cronaca

Ci siamo, l’attesa è finita. Parte ufficialmente la stagione 2022/2023 di una rinnovata Lucchese, una squadra ambiziosa che vuole continuare a stupire dopo la conquista dei playoff dello scorso anno. Un battesimo di fuoco per squadra di mister Ivan Maraia: davanti c’è subito la Reggiana, una delle squadre favorite per la promozione in Serie B.

Un esordio in trasferta tutt’altro che semplice per i rossoneri: la rosa è quasi completamente rinnovata, mister compreso, e le alchimie di squadra si costruiranno partita dopo partita. La Lucchese, inoltre, a Reggio Emilia deve fare a meno del proprio dodicesimo uomo: i tifosi. La Pantera tuttavia, come dichiarato dallo stesso Maraia alla vigilia, venderà cara la pelle: l’allenatore rossonero opta per il suo 3-5-2, con capitan Coletta a difendere la porta. Titolari anche altri due giocatori della “vecchia guardia”: Bachini in difesa e Visconti sulla fascia sinistra. Completano la retroguardia Tiritiello e Benassai. A destra c’è Alagna; Mastalli, Franco e Di Quinzio in mediana. Davanti Rizzo Pinna a sostegno di bomber Romero. La Reggiana di Diana risponde con un 3-5-2, a specchio, con Rosafio e Lanini in attacco.

Avvio in salita per la Lucchese: al 9’ la Reggiana si porta in vantaggio con un bolide di Lanini da fuori area che si stampa sotto l’incrocio dei pali. Coletta non può nulla: 1-0 per i padroni di casa. Una partenza a dir poco spettacolare: all’11’ la Lucchese risponde con un gol da vedere e rivedere di Rizzo Penna che, appena passato il centrocampo, alza la testa, vede e Turk fuori dai pali e con una perfetta conclusione di destro segna da lontanissimo l’1-1. Che esordio per il numero 7 rossonero.

La sequenza del gol

Gara infuocata allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia: al 17’ la Reggiana sfiora il 2-1 con un tiro a giro da fuori di Rosafio che sfiora il sette. La Reggiana attacca, ma la Lucchese è ben messa in campo e regge. Al 23’ le due squadre si fermano per un cooling break.

Al 32’ cambia nuovamente la partita: Rosafio si inserisce in area e viene ben servito, Visconti nel tentativo di anticiparlo lo abbatte. L’arbitro non ha dubbi e fischia subito il calcio di rigore, estraendo il cartellino giallo nei confronti del calciatore rossonero. Messa male la difesa rossonera, che si è fatta imbucare troppo facilmente. Dal dischetto si presenta Lanini: Coletta tocca ma non basta, la Reggiana si riporta in vantaggio (2-1). Doppietta per il numero 10 dei padroni di casa. La Lucchese non ci sta e si butta in attacco alla ricerca della rete del pareggio: al 44’ ci prova Romero su assist di Di Quinzio, ma il suo colpo di testa è troppo debole per impensierire Turk. Dopo due minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi con la Reggiana in vantaggio 2-1.

Le due squadre rientrano in campo nella ripresa senza cambi. Al 4’ Reggiana subito pericolosa con lo slalom di Muroni che entra in area e va al tiro, ma Coletta è bravo a bloccare la conclusione in due tempi. Al 9’ doppio cambio per mister Maraia: fuori Bachini e Alagna, dentro Pirola e Bruzzaniti. Si abbassano i ritmi a Reggio Emilia in una fase di partita in cui si sono molte pause e si gioca poco. Al 21’ ci prova Rosafio con una conclusione da lontano, ma la palla termina fuori di molto. Al 22’, poco prima del secondo cooling break, Maraia si gioca le carte Tumbarello e Semprini. Fuori Mastalli e l’autore dell’1-1 Rizzo Pinna. Lanini show allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia: al 27’ l’attaccante, in contropiede, si beve Tiritiello, salta anche Coletta e va al tiro, ma Pirola con un intervento miracoloso salva la porta rossonera sulla linea. Lo sfortunato difensore rossonero però sbatte sul palo ed è costretto ad uscire: al suo posto entra Quirini. Al 37′ un super Coletta è bravo a dire ancora una volta no ala velenosa conclusione di Guglielmotti dopo una cavalcata sulla destra.

I rossoneri ci provano fino in fondo, ma il risultato non cambia: Reggiana batte Lucchese 2-1 e conquista i primi 3 punti stagionali.

Foto dalla diretta Eleven Sports