Al Porta Elisa arriva l’Imolese: tre ex nella rosa di Antonioli

Al Porta Elisa la prima avversaria della nuova stagione è l’Imolese.

La stagione dell’Imolese si è aperta nella maniera migliore. I rossoblu hanno debuttato superando di misura al Romeo Galli l’Alessandria grazie ad un calcio di rigore realizzato da Stijepovic quando al termine della sfida mancava poco meno di un quarto d’ora. I bolognesi partecipano per il loro quarto anno consecutivo al campionato di Lega Pro e non conoscono mezze misure. Nella stagione 2018-19 guidati da Alessio Dionisi hanno centrato il miglior risultato della loro storia chiudendo la stagione regolare al terzo posto perdendo la semifinale con il Piacenza. Nelle stagioni successive si è sempre piazzata al diciassettesimo posto salvandosi ai playout con l’Arzignano Valchiampo nel campionato 2019-20 vincendo per 2-1 in Veneto e pareggiando a reti inviolate in casa. Lo scorso anno si è salvata grazie al miglior piazzamento pareggiando per 1-1 a Fano e a reti bianche in casa e nella stagione appena trascorsa è stata nuovamente inserita nel girone con le toscane salvandosi a spese della Pistoiese, perdendo al Marcello Melani per 2-1 subendo il gol del sorpasso arancione in pieno recupero, vincendo in casa con un gol di Vona a 4 minuti dal termine per 1-0.

Volti nuovi

Complesso profondamente cambiato rispetto allo scorso anno. In porta dal Rimini dopo aver militato nella Sammaurese arriva Adorni e in prestito dal Bologna l’albanese Molla insieme al difensore ghanese Annan e agli attaccanti Pagliuca e Rocchi. In difesa è stato confermato solo Cristian Cerretti, l’Atalanta con la formula del prestito ha dirottato in Emilia il calciatore Milani lo scorso anno al Legnago, dal Lentigione arrivano Zagnoni e Agyemang, dallo Spezia approdano in prestito l’italo-olandese Laurens Serpe e il compagno di squadra Scremin oltre all’attaccante Stijepovic nella passata stagione alla Pistoiese sempre in prestito, dal Grosseto è stato preso De Vito, dall’Hellas Verona sempre in prestito è arrivato a Imola Diaby con la stessa formula dal Sanpaimola arriva Fort lo scorso anno nelle fila del Mezzolara da cui arriva anche il centrocampista Faggi. Sempre a centrocampo dall’Inter arriva l’haitiano Attys nella passata stagione dirottato ai croati dell’Hnk Sibenik insieme all’attaccante Fonseca nella passata stagione alla Pergolettese, dal Padova giunge in rossoblu Castellano nello scorso campionato in prestito alla Pistoiese, dalla Lucchese dopo essere andato a gennaio 2022 alla Paganese arriva Bensaja, in prestito dal Vicenza dopo aver trascorso l’annata precedente al Genoa arriva Manfredonia insieme allo svedese Likendja, dalla Viterbese dopo essere andato a gennaio 2022 in prestito al Giuliano arriva Zanon. In prestito approda in Emilia anche l’attaccante Selleri proveniente dalla Spal.

Allenatore

Mauro Antonioli subentra in panchina a Gaetano Fontana. Il tecnico milanese dopo aver ricoperto il ruolo di vice al Bellaria, allena il Verrucchio prima di diventare il tecnico in seconda al Real Rimini. Dopo aver diretto per un triennio la Berretti del Santarcangelo nella stagione 2014-15 si siede in serie D sulla panchina del Bellaria. L’anno successivo guida il Ribelle, nel biennio che va dal 2016 al 2018 allena il Ravenna vince il campionato e centra in serie C un decimo posto. La stagione successiva è al timone della Reggio Audace, nell’ottobre 2019 subentra a Destro sulla panchina della Fermana venendo sollevato dall’incarico due mesi dopo, breve anche la parentesi nella passata stagione alla Sambenedettese un avventura iniziata l’1 novembre 2011 e conclusa il mese successivo

Figli d’arte

Sono tre i figli d’arte nella rosa dell’Imolese. Il centrocampista Matteo Manfredonia figlio dell’ex calciatore di Roma e Lazio Lionello, gli attaccanti Matias Fonseca è il figlio dell’attaccante uruguaiano Daniel che ha giocato con Cagliari, Napoli, Roma e Juventus e il compagno di reparto Mattia Pagliuca è il figlio dell’estremo difensore di Bologna, Sampdoria e Inter, Gianluca Pagliuca. Infine Pasquale De Sarlo è il figlio del presidente Antonio De Sarlo

Ex

Sono tre gli ex in casa Imolese. Il centrocampista Matteo Zanini in rossonero dall’ottobre 2018 fino al termine del campionato con un bilancio di 28 presenze e 4 gol. Gli attaccanti Gianmarco De Feo sotto le mura in due stagioni con un bilancio totale di 59 presenze e 15 gol e Nicholas Bensaja fino a gennaio 2022 in rossonero prima di approdare alla Paganese dopo aver collezionato 14 presenze.

Arbitro

Al Porta Elisa dirige Domenico Mirabella di Napoli con gli assistenti Francesco Romano di Isernia e Marco Sicurello di Seregno. Il quarto ufficiale è il signor Silvio Torreggiani di Civitavecchia. Il diretto di gara partenopeo è alla sua seconda stagione in Serie C per la prima volta arbitra le due squadre

Precedenti

Sono finiti in parità gli ultimi due incroci tra rossoneri e rossoblu giocati a Lucca sempre il 18 gennaio. Nel 2014 in un anticipo al sabato, la gara valevole per il campionato di Serie D e si chiuse sul 2-2. Vantaggio rossonero immediato con De Luca, un rigore di Belluzzi riportò in parità le sorti del confronto, Antoniacci sul finale di confronto ribaltò il risultato prima del definitivo pareggio di Nazareno Tarantino. Squadre di nuovo di fronte esattamente 8 anni, nel gennaio scorso in una gara rinviata il 22 dicembre 2021 per casi di positività covid riscontrati tra gli emiliani con pareggio finale per 3-3. Imolese in vantaggio con un rigore di Turchetta e Lucchese che ribalta la gara con la doppietta di Semprinji, un gol di Niccolò Belloni sembrava aver chiuso la pratica prima del ritorno emiliano con le reti di De Sarlo e Nicolas Belloni. Oltre ai sei gol ci fu anche un calcio di rigore parato dal portiere degli imolesi Rossi calciato da Fedato quando gli ospiti stavano conducendo per 1-0

Rosa

Portieri

1 Adorni Federico dal Rimini lo scorso anno alla Sammaurese, 12 Nannetti Tommaso, 22 Rossi Gianmaria, 25 Marco Molla albanese in prestito dal Bologna

Difensori

23 Cerretti Cristian, 27 Milani Nicolò in prestito dall’Atalanta lo scorso anno in prestito al Legnago, 4 Zagnoni Davide dal Lentigione, 11 Eguelfi Fabio svincolato, 5 Serpe Laurens italo-olandese in prestito dallo Spezia, 15 De Vito Andrea dal Grosseto, 33 Diaby Aboudramane in prestito dall’Hellas Verona, 6 Fort Federico in prestito dal Sanpaimola lo scorso anno in prestito al Mezzolara, 77 Annan Ebenzer ghanese in prestito dal Bologna, 14 Gianluca Scremin dallo Spezia, 19 Giuseppe Agyemang dal Lentigione

Centrocampisti

94 Attys Christopher haitiano dall’Inter lo scorso anno al HNK Sibenik, 13 Lombardi Matteo, 3 Capozzi Matteo, 8 Faggi Filippo dal Mezzolara, 20 Zanini Matteo, 30 Castellano Fabio dal Padova lo scorso anno in prestito alla Pistoiese, 44 Bensaja Nicholas dalla Lucchese da gennaio 2022 in prestito alla Paganese, 24 Manfredonia Matteo in prestito dal Vicenza lo scorso anno al Genoa Under 18, 16 Zanon Manuel dalla Viterbese a gennaio 2022 in prestito al Giugliano

Attaccanti

9 De Sarlo Pasquale, 10 De Feo Gianmarco, 26 Stijepovic Ognjen montenegrino in prestito dallo Spezia lo scorso anno in prestito alla Pistoiese, 21 Fonseca Matias in prestito dall’Inter lo scorso anno in prestito alla Pergolettese, 17 Pagliuca Mattia in prestito dal Bologna, 70 Selleri Gabriele in prestito dalla Spal, 2 Jose Manuel Likendja svedese in prestito dal Genoa, 18 Rocchi Matias in prestito dal Bologna