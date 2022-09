Lucchese, bene la prima al Porta Elisa: Imolese ko 3-1

Lucchese – Imolese 3-1

LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Merletti, Tiritiello, Visconti; Bruzzaniti (22′ st Quirini), Mastalli, Franco, Di Quinzio (12′ st Rizzo Pinna), Benassai; Bianchimano (1′ st Semprini), Romero (1′ st Ravasio, 35′ st Tumbarello). A disp.: Galletti, Cucchietti, Maddaloni, Ferro, Bachini, D’Ancona, Catania, D’Alena. All. Maraia

IMOLESE: Molla; Zagnoni, Faggi (31′ st Manfredonia), De Sarlo, Eguelfi (9′ st De Vito), Scremin, Zanon (9′ st Pagliuca), Cerretti, Stijepovic (28′ st De Feo), Bensaja, Annan (9′ st Zanini). A disp.: Adorni, Rossi, Fort, Lombardi, Milani, Castellano, Diaby, Attys. All. Antonioli

ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli (Romano di Isernia e Sicurello di Seregno)

RETI: 16′ pt Di Quinzio, 20′ pt rig. Bianchimano, 5′ st Bruzzaniti, 12′ st rig. Stijepovic

NOTE: Ammoniti: Cerretti, Merletti, Benassai, Coletta, De Sarlo, Zanini, Tumbarello. Recupero: 1′ pt; 5′ st Allo stadio Porta Elisa 1.191 presenti (tribuna 80, gradinata 360, curva ovest 735, curva est 16)

La Lucchese c’è. La Pantera non stecca l’esordio allo stadio Porta Elisa e manda ko l’Imolese con il risultato di 3-1. Partenza timida dei rossoneri, che poi però si accendono al quarto d’ora di gara con un doppio schiaffo decisivo: ad aprire le danze la rete di Di Quinzio (16’), su assist visionario di Visconti, il raddoppio porta la firma di Bianchimano (20’) su rigore.

Nella ripresa pronti via e la Lucchese trova il tris con Bruzzaniti, che appoggia in rete da pochi passi. L’Imolese ha provata a riaprire la partita al 12’ con il rigore – ingenuamente concesso dalla Pantera – di Stijepovic, ma il risultato non è più cambiato. Lucchese batte 3-1 Imolese e si porta a casa i primi tre punti stagionali: adesso testa a mercoledì sera per il derby al Porta Elisa con il Pontedera.

La cronaca

Vincere davanti al proprio pubblico e conquistare i primi 3 punti della stagione. È questo l’obiettivo della Lucchese di mister Ivan Maraia, che fa il suo esordio stagionale allo stadio Porta Elisa affrontando l’Imolese. La Pantera, dopo la sconfitta al debutto con la corazzata Reggiana (2-1, nonostante la perla da centrocampo di Rizzo Pinna) cerca il riscatto immediato contro la squadra allenata da Mauro Antonioli che è già a 3 punti in classifica dopo la vittoria di misura sull’Alessandria (1-0).

Mister Maraia cerca risposte dalla propria squadra, anche se, è giusto ricordarlo, per vedere la vera Lucchese servirà tempo: la rosa, infatti, è quasi completamente rinnovata, allenatore compreso, e le alchimie di squadra si costruiranno partita dopo partita. Maraia recupera Bianchimano dopo la squalifica ma deve fare a meno di Pirola, fuori due mesi dopo lo sfortunato infortunio all’esordio che lo terrà fuori circa due mesi. L’allenatore rossonero ne tre cambia rispetto alla trasferta di Reggio Emilia: nel consueto 3-5-2 in porta confermatissimo capitan Coletta, nella difesa ancora in campo Tiritiello e Benassai. Completa il reparto Merletti, con Bachini che parte dalla panchina. Sulle fasce spazio a Bruzzaniti (al posto di Alagna) e Visconti. Mediana confermata in blocco con Mastalli, Franco e Di Quinzio. In attacco c’è la coppia Bianchimano-Romero. L’autore del primo gol stagionale rossonero, Rizzo Pinna, pronto a subentrare.

La partita inizia nel segno dell’equilibrio, con i primi dieci minuti che non regalano grandi emozioni. Giornata calda e soleggiata al Porta Elisa, che però non offre un manto erboso in condizioni ottimali. Al 16’ si sblocca la gara: Visconti si inventa una gran palla in area, a scavalcare la difesa, per l’inserimento Di Quinzio, il centrocampista controlla il cioccolatino, salta il portiere e con il destro appoggia in rete il gol che vale l’1-0. Primo gol in maglia rossonera per l’esperto centrocampista. Si infiamma la partita: passano appena tre minuti e l’arbitro fischia un calcio di rigore per la Pantera per un tocco di mano in area di Faggi su cross di Romero. Dal dischetto si presenta bomber Bianchimano, che con il destro non perdona: la Lucchese è già avanti 2-0. C’è solo la Pantera in campo: al 27’ ci prova Tiritiello con un gran destro da lontano che termina fuori di pochi centimetri dall’angolino alla destra di Molla. Al 28’ Visconti prova ad emulare Rizzo Pinna con un mancino di prima intenzione verso la porta: Molla salva l’Imolese con qualche brivido.

Al 35’ si vede anche l’Imolese con Annan, che rientra sul destro e lascia partire una conclusione dal limite dell’area che è facile preda di Coletta. La Lucchese cala d’intensità ed è anche un po’ disattenta, gli ospiti continuano il pressing offensivo alla ricerca del 2-1: al 36’ il missile da fuori di Stijepovic esce di un nulla. Troppo lo spazio concesso al numero 26 dalla difesa rossonera. Al minuto 43 scattano le furiose proteste dell’Imolese che chiede a gran voce un calcio di rigore per una trattenuta sospetta in area. L’arbitro lascia proseguire. Dopo un minuto di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi con la Lucchese avanti di due reti. Decisivo il doppio schiaffo nel giro di quattro minuti, ma che rischi per la Pantera sul finale di primo tempo.

Nella ripresa subito doppio cambio per mister Maraia, che cambia il tandem d’attacco: fuori Romero e Bianchimano, dentro Ravasio e Semprini. La Lucchese riparte alla grande: passano appena 4 minuti e Ravasio scappa sulla destra e serve un gran pallone al centro per Bruzzaniti che, tutto solo a porta vuota, non perdona per il tris rossonero. Succede di tutto al Porta Elisa: al 10’ la Lucchese perde un pallone sanguinoso a centrocampo con Bruzzaniti lanciando di fatto il contropiede del neoentrato Pagliuca, che si fa tutto il campo e, dopo un contatto con Coletta, cade in area. L’arbitro fischia il calcio di rigore tra le proteste del portiere rossonero, che si becca il giallo. Dagli undici metri Stijepovic non sbaglia e accorcia sul 3-1. Si riapre la gara. Al 12’ Maraia si gioca la carta Rizzo Pinna, fuori Di Quinzio.

Calano i ritmi, la Lucchese controlla il doppio vantaggio e la partita. Il risultato non cambia: Lucchese batte Imolese 3-1.