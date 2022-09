Lucchese – Pontedera, scatta la prevendita dei biglietti

La prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese – Pontedera, in programma mercoledì (14 settembre) alle 21, sarà attiva da domani (12 settembre).

I biglietti saranno acquistabili al Point rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, domani 12 settembre dalle 15,30 alle 19; martedì 13 (10 – 13 e 15,30 – 19); mercoledì 14 (10 – 13 al Point rossonero e 15,30 fino all’inizio della gara al botteghino).

Questi i prezzi dei tagliandi: gradinata intero 19 euro più diritti di prevendita; gradinata ridotto donna e over 70 14 euro più diritti di prevendita; gradinata ridotto under 14 10 euro più diritti di prevendita; Curva Ovest intero 9 più diritti di prevendita; ridotto donna e over 70 7 euro più diritti di prevendita; ridotto under 14 5 euro (riduzione applicabile dai 10 ai 14 anni) più diritti di prevendita.

I biglietti sono acquistabili anche alla edicola tabacchi La Pergamena di Pirrera in via Roma 63, a Porcari e a Lucca Carta in via Romana est 140, a Porcari.