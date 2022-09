Lucchese in campo: al Porta Elisa c’è il derby con il Pontedera (1-1)

Lucchese – Pontedera 1-1

LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Benassai, Tiritiello, Maddaloni (17 ‘ st Merletti); Alagna, Rizzo Pinna (22′ st Di Quinzio), D’Alena (22′ st Franco), Mastalli, Bruzzaniti; Bianchimano, Romero (17’ st Ravasio). A disp.: Galletti, Cucchietti, Ferro, Bachini, Tumbarello, Bachini, Quirini, D’Ancona, Visconti, Catania. All. Maraia

PONTEDERA (4-3-2-1): Siano; Espeche (19′ st Guidi), Bonfanti (1′ st Martinelli), Shiba, Aurelio; Izzillo (1′ st Perretta), Ladinetti, Catanese; Fantacci, Cioffi (19′ st Nicastro); Petrovic. A disp.: Cagnina, Stancampiano, Pretato, Mutton, Di Bella, Casadidio, Benedetti, Tripoli, Marcandalli. All. Pasquale

ARBITRO: Aleksandar Djurdjevic di Trieste (De Chirico di Molfetta e Fracchiolla di Bari)

RETI: 14′ st Tiritiello, 26′ st Nicastro

NOTE: Ammoniti: Izzillo, Bonfanti. A Porta Elisa presenti 1.269 spettatori (tribuna 109, gradinata 358, curva ovest 744, curva est 58)

Continuare a vincere per superare il primissimo test di maturità della stagione e fare un altro step in avanti. È questo l’obiettivo della Lucchese di mister Ivan Maraia che, dopo la prima vittoria di domenica contro l’Imolese, scende nuovamente in campo allo stadio Porta Elisa per affrontare il derby con il Pontedera.

Non una partita come le altre per l’allenatore rossonero, che ha passato ben 15 anni della sua vita professionale allo stadio Mannucci. Come annunciato alla vigilia della gara, diverse cambi in casa Lucchese per i tanti impegni ravvicinati: nel solito 3-5-2 di Maraia, in attacco viene confermato il tandem Bianchimano-Romero.

La parola passa al campo: calcio di inizio alle 21 allo stadio Porta Elisa.