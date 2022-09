La Lucchese affronta il Fiorenzuola: tutto sull’avversaria

Il Fiorenzuola, avversario di domani della Lucchese, partecipa al campionato di terza serie nazionale per il suo secondo anno consecutivo. L’assenza dei valdardesi da un campionato professionistico è durata 19 anni, dalla stagione 2001-02 in serie C2. Il momento di massimo splendore è stato raggiunto nel campionato di serie C1 stagione 1994-95 quando l’allora squadra allenata da Giancarlo D’Astoli, terza in campionato, perse la serie B ai calci di rigore nella finale playoff sul neutro di Bologna con la Pistoiese.

Cammino

Nei primi 180 minuti di campionato, il calendario l’ha vista sfidare tre compagini marchigiane. I tre punti sono arrivati all’esordio casalingo con la Fermana superata da una rete do Oneto nei minuti di recupero della prima frazione. Ha perso per 1-0 a Pesaro subendo il gol partita in avvio di ripresa e ha perso per 2-0 a Ancona, gara nella quale è arrivato in doppio svantaggio all’intervallo. In questo primo scorcio di stagione si è vista assegnare un calcio di rigore a sfavore fallito da Cannavò della Vis Pesaro quando il risultato era fermo a reti bianche

Volti nuovi

Sono 14 i nuovi arrivati. In porta dal Lentigione arriva Matteo Sorzi e dal Parma il compagno di reparto Tommaso Iselle, in difesa dalla Fiorentina in prestito arriva Filippo Frison, dal Legnago Salus Andrea Bondioli, dalla Spal dopo essere andato in prestito al Cesena fino a gennaio 2022 con la stessa formula è stato acquisito l’ìtalo-burkinabe Moustapha Yabre. Dal Milan arrivano il difensore Riccardo Oddi nella passata stagione nelle fila del Trento e il centrocampista Enrico Di Gesù, sempre in difesa dal Carpi è stato preso Federico Danovaro, dalla Caronnese arriva Francesco Coghetto. Infine dal Pisa in prestito arrivano il difensore Christian Sussi nella passata stagione in prestito dalla Paganese e il centrocampista Alessandro Quaini mandato in prestito al Monopoli a gennaio 2022. A centrocampo dal Follonica Gavorrano è stato prelevato Ettore Arduini, tra i nuovi arrivi a centrocampo c’è il canadese Lucas Areco giunto dal Borgosesia. Due gli arrivi in attacco Mattia Morello e Filippo Scardina entrambi dalla Pergolettese

Allenatore

Luca Tabbiani si siede sulla panchina fiorenzuolana dal 17 giugno 2019 dopo aver sciolto il rapporto con il Genova Calcio , ormazione dell’Eccellenza ligure. Il anno di Serie D la squadra fa le prove generali per vincere il campionato piazzandosi al posto d’onore, l’anno seguente centra la promozione. Debutta da calciatore in Serie B vestendo la maglia del Genoa, proprio contro la Lucchese il 10 gennaio 1999 in una gara persa per 1-0 al Porta Elisa, dopo aver indossato tra le altre le maglie di Cremonese, Pisa, e Triestina inizia a intraprendere questa strada al Vado prima come vice di Buttu poi nel dicembre 2014 gli viene affidata la condizione dopo l’esonero del primo allenatore, esperienza che si esaurisce il 21 dicembre 2015. Nel 2015-16 chiude la stagione al quarto posto sulla panchina della Lavagnese in Serie D perdendo la semifinale playoff con il Savona, quest’ultima società lo chiama l’anno seguente paga con l’esonero un inizio difficile. Nel campionato 2018-19 torna alla Lavagnese chiuderà il campionato al 10 posto

Arbitro

È stato chiamato a dirigere la sfida dello stadio comunale Velodromo Attilio Pavesi il signor Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo con gli assistenti Ayoub El Filali di Alessandria e Stefania Genoveffa Signorelli di Paola, il quarto ufficiale è il signor Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. Il direttore di gara bergamasco arbitra per la prima volta la Lucchese mentre ha diretto la compagine piacentina in serie D il 13 settembre 2017 in una gara vinta in casa per 1-0 sulla Pianese

Rosa

Portieri

12 Battaglia Nicholas, 1 Sorzi Matteo dal Lentigione, Tommaso Iselle dal Parma

Difensori

27 Cavalli Tommaso rinnovato il prestito con l’Atalanta, 5 Frison Filippo in prestito dalla Fiorentina, 6 Bondioli Andrea dal Legnago Salus, 4 Potop Simone, 3 Yabre Moustapha italo-bukinabe in prestito dalla Spal lo scorso anno fino a gennaio 2022 in prestito al Cesena, 20 Oddi Riccardo dal Milan lo scorso anno in prestito al Trento, 45 Danovaro Federico dal Carpi, 18 Coghetto Francesco dalla Caronnese, 19 Sussi Christian in prestito dal Pisa lo scorso anno in prestito alla Paganese

Centrocampisti

31 Fiorini Mattia rinnovato il prestito con la Fiorentina, 24 Arduini Ettore dal Follonica Gavorrano, 16 Quaini Alessandro dal Pisa fino a gennaio 2022 in prestito al Monopoli, 26 Di Gesù Enrico dal Milan, 8 Stronati Riccardo, 29 Areco Lucas canadese dal Borgosesia, 28 Caffarara Carlo, 80 Giallombardo Samuele

Attaccanti

21 Morello Mattia dalla Pergolettese, 7 Mamona Blue rinnovato il prestito con la Cremonese, 10 Sartore Dos Santos Francisco brasiliano, 23 Currarino Michele, 17 Anelli Nicola, 11 Scardina Filippo, 9 Mastroianni Ferdinado, 14 Oneto Edoardo, 70 Giani Elia rinnovato il prestito dal Pisa