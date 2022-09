Lucchese all’esame Fiorenzuola. Maraia: “Andremo là per fare un risultato importante”

Una trasferta da vincere per tornare a macinare tre punti. Dopo il pareggio di mercoledì al Porta Elisa nel derby con il Pontedera (1-1), la Lucchese domani (18 settembre), alle 14,30, scenderà nuovamente in campo per affrontare il Fiorenzuola in trasferta. Una sfida inedita, in cui la Pantera cercherà di far risultato per tornare alla vittoria e continuare il percorso di crescita.

Mister Ivan Maraia dovrà fare a meno del proprio capitano, Jacopo Coletta. I rossoneri punteranno su Tommaso Cucchietti: “Intendiamo rimanere così – afferma il mister -. Attualmente la situazione, purtroppo, con l’infortunio di Jacopo Coletta è questa. Intendiamo rimanere così anche perché non è mai semplice andare a cercare altre cose. È giusto rimanere in questo modo, sperando che Jacopo possa recuperare il più velocemente possibile”.

Diversi cambi in vista per affrontare il Fiorenzuola, ma l’allenatore rossonero si aspetta una partita importante: “Anche nella partita di domani, dopo la gara tirata di mercoledì (il derby con il Pontedera ndr), ci saranno dei cambi importanti dal punto di vista numerico – annuncia Maraia -. Ma i ragazzi che giocheranno saranno sicuramente all’altezza e credo che sia giusto fare rotazioni. Poi sì, è chiaro che dobbiamo cominciare a dare un pochettino più di certezze: giocare con più continuità con gli stessi compagni migliora un po’ l’intesa, gli equilibri e tutte le cose che servono nel corso di una partita. Però devono stare tutti in allerta. Mercoledì, nonostante qualche cambio e diverse situazioni modificate, ho visto una squadra molto positiva, determinata e con atteggiamenti giusti. Anche domani ci saranno dei cambi ma vorrei vedere lo stesso atteggiamento. Chi ha giocato meno – e magari giocherà domani – è all’altezza e lo deve dimostrare: la gara con il Fiorenzuola mi servirà molto per questo motivo. La squadra di domani deve andare a fare il risultato, mi aspetto una partita importante. C’è sicuramente da migliorare, ma dobbiamo ripartire dalla prestazione del derby. Anche la gara di domani non sarà facile, ma andremo là per fare un risultato importante. Cerchiamo di fare una bella partita”.

Un avversario da non sottovalutare: “Il Fiorenzuola è una squadra che conosciamo meno perché non ha mai fatto questo girone, anche se diversi giocatori li conosciamo – commenta mister Maraia -. Ha delle caratteristiche ben precise, hanno qualità e forza, con attaccanti esterni molto rapidi e bravi nell’uno contro uno. La nostra attenzione è stata rivolta su questo aspetto. Il Fiorenzuola è una squadra organizzata con un buon numero di giovani, noi dobbiamo stare attenti e sfruttare le nostre qualità, che sono tante“.

Un’ultima battuta sulla formazione che scenderà in campo domani: “Chi gioca davanti? Vediamo, abbiamo tanti ragazzi e nel discorso delle tre partite anche in attacco ci potrebbe essere qualche variazione. Oltre a Bianchimano e Romero abbiamo anche Semrpini, Ravasio, Catania, che è giovane ma è cresciuto tanto. La coppia che scenderà in campo domani farà sicuramente bene. Ripeto, per la partita di domani conterà molto la condizione fisica e dobbiamo fare attenzione nei confronti di chi è uscito non benissimo dal derby dopo aver speso tanto. Rizzo Pinna? Ha fatto un’ottima gara ed è un giocatore importante, così come Bruzzaniti”.