Lucchese-Rimini, da domani la prevendita dei biglietti

Lucchese, da domani (20 settembre) è attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Rimini, in programma sabato (24 settembre) alle 17,30.

I biglietti saranno acquistabili al Point rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, con i seguenti orari: da domani a venerdì dalle 15,30 alle 19. Sabato dalle 10 alle 13 al Point rossonero e dalle 15,30 a inizio gara al botteghino.

I prezzi: gradinata intero 19 euro più diritti di prevendita (ridotto donna e over 70 14, ridotto under 14 10). Curva ovest intero 9 euro più diritti di prevendita (ridotto donna e over 70 7, ridotto under 14 5)

I biglietti sono acquistabili anche all’edicola tabacchi La Pergamena di Pirrera Gaetano Simone in via Roma 63 a Porcari e a Lucca Carta in via Romana est 140 a Porcari.