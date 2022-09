Il Rimini neopromosso sbarca a Lucca: tutto sull’avversaria

Il Rimini, avversaria di domani della Lucchese, è una neopromossa. È tornata nella Terza Divisione Nazionale dopo aver vissuto due annate consecutive in serie D. Complessivamente sono 44 i campionati disputati in questa categoria dal sodalizio biancorosso a quadri.

Rendimento

Sesto posto in classifica con setti i punti conquistati frutto del pari all’esordio in quel di Montevarchi con il San Donato Tavarnelle, poi in successione è arrivata sconfitta al debutto casalingo nel derby della Romagna con il Cesena, al quale hanno fatto seguito le due vittorie a Chiavari per 2-0 sulla Virtus Entella e in casa per 3-0 ai danni dell’Olbia.

Cifre

Il Rimini quando ha segnato lo ha sempre fatto per primo riuscendo a farlo nei primi 20 minuti, non subisce gol da due giornate, ha perso per 1-0 al Romeo Neri con il Cesena nell’unica gara in cui ha dovuto rincorrere il risultato. Non subisce gol da 246 minuti e al “Porta Elisa” si presenta con l’imbattibilità esterna. 6 in gol realizzati dopo 4 giornate, metà dei quali realizzati da Santini di cui 1 su calcio di rigore, lo insegue Vano con due reti, una rete è stata siglata da Sereni. Ha beneficiato di un calcio di rigore trasformato da Santini nella gara con l’Olbia e ha subito un cartellino rosso per doppia ammonizione rimediato da Tanasa nel derby romagnolo

Volti nuovi

18 i nuovi acquisti in casa riminese di cui 4 in prestito. In porta dalla Spal è stato acquisito Cesare Galeotti lo scorso anno in prestito alla Pergolettese e Andrea Zaccagno da febbraio 2022 al Perugia. Sempre dal grifone proviene in prestito l’attaccante Miche Vano nella passata stagione in prestito alla Pistoiese. In difesa dopo aver giocato lo scorso campionato al Potenza arriva Nicolò Gigli, nello stesso reparto è stato preso Nicholas Allievi fino a gennaio 2022 al Como per poi emigrare al Cesena, da svincolato dopo aver indossato la maglia della Reggina arriva l’esperto Vasco Regini. Sempre nel reparto arretrato arriva Acquistapace dopo aver militato lo scorso anno nelle fila della Sanremese e poi della Castellanzese. Da svincolato arriva anche Lorenzo Laverone dopo aver indossato la maglia del Siena da gennaio 2022. Tre nuovi arrivi dall’Ancona ciascuno per ogni reparto, in difesa Tofanari, a centrocampo Delcarro e in attacco Sereni. A centrocampo dal Pordenone arriva il figlio d’arte Simone Pasa, dal Genoa dopo essere stato mandato in prestito prima al Cosenza e poi al Siena arriva il francese Eyango, sempre in prestito dal Bari dopo aver militato nel Teramo è stato preso Rossetti insieme a lui sempre dagli abruzzesi arriva l’attaccante Rosso, sempre nella linea mediana dal Parma arriva in prestito De Rinaldis. In avanti dopo aver militato nella Vis Pesaro è stato prelevato Accursi e dal Padova arriva in Romagna Santini.

Allenatore

Dopo la promozione della passata stagione Marco Gaburro è stato confermato sulla panchina biancorossa. Il dottore in scienze motorie si specializzato in promozioni dalla serie D, ha vinto i campionati nel 2001 con la Poggese, al Gozzano nel 2018 e nel campionato successivo sulla panchina del Lecco. Grazie all’ affermazione con la Poggese ha stabilito il record di allenatore più giovane tra i professionisti in Italia. Il tecnico veronese ha mosso i primi passi alla Primavera dell’Albinoleffe, poi ha diretto Caronnese, Pontisola, Aurora Segrate, Altavallagarina, Trento, Mezzocorona, Gravina e Portogruaro.

Ex

Claudio Santini e l’unico ex in casa riminese. Non fu brillante la stagione 2014-15 quando l’attaccante di Bagno a Ripoli vesti la maglia della Lucchese chiuse la sua esperienza con 10 presenze senza trovare la via del gol

Arbitro

La sfida di Lucca è stata affidata al signor Mauro Gangi di Enna con la collaborazione degli assistenti Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Andrea Cecchi di Roma 1. Il quarto ufficiale è il signor Luca Tagliente di Brindisi. Il direttore di gara siciliano è debuttante il Serie C, ha arbitrato una volta le due squadre entrambe vincenti sempre per 1 a 0 in trasferta con il Prato. Il 3 novembre 2019 la Lucchese violò l’”Ado Nelli” di Montemurlo con gol di Cruciani lo scorso 30 gennaio 2022 è toccato al Rimini passare al “Lungobisenzio”

Precedenti

17 i confronti andati in scena al Porta Elisa con un bilancio nettamente a favore dei rossoneri con 13 vittorie, 3 pareggi e una vittoria del Rimini con 30 reti realizzate dalla Lucchese e 10 dai romagnoli. L’ultima sfida andò in scena il 12 marzo 2016 e vide i rossoneri prevalere per 2-0 grazie alle reti di Fanucchi e Pozzebon. Il segno X non esce dal 9 novembre 2003 l’1-1 finale fu stabilito dalle reti del rossonero Masini e di Floccari. Risale al 7 giugno 1987 in una gara di congedo stagionale, l’unica vittoria biancorossa con i gol di Mulinacci in apertura di ripresa e di Cinquetti nelle battute conclusive

Rosa

Portieri

1 Galeotti Cesare in prestito dalla Spal lo scorso anno in prestito alla Pergolettese, 12 Zaccagno Andrea da febbraio 2022 al Perugia, 22 Lazzarini Devid

Difensori

Gigli Nicolò dal Potenza, 6 Panelli Tommaso, 25 Allievi Nicholas fino a gennaio 2022 al Como poi al Cesena, 31 Pietrangeli Nicola, 13 Regini Vasco fino a gennaio 2022 alla Reggina poi svincolato, 3 Haveri Kevin albanese, 17 Acquistapace Andrea fino a febbraio 2022 alla Sanremese poi alla Castellanzese, 27 Laverone Lorenzo da gennaio 2022 al Siena, 32 Tofanari Niccolò dall’Ancona, Lo Duca Lorenzo

Centrocampisti

5 Pasa Simone dal Pordenone, 4 Tanasa Andrei rumeno, 8 Delcarro Andrea dall’Ancona, 44 Eyango Steve-Mike francese dal Genoa fino a gennaio 2022 in prestito al Cosenza poi in prestito al Siena, 28 Rossetti Matteo in prestito dal Bari lo scorso anno in prestito al Teramo, 23 De Rinaldis Matteo in prestito dal Parma, 14 Cherubino Lorenzo, 7 Tonelli Simone

Attaccanti

19 Rosso Simone dal Teramo, 24 Sereni Marcello dall’Ancona, 11 Piscitella Giammarco, 20 Accursi Diego dalla Vis Pesaro, 10 Gabbianelli Gianmarco, 29 Claudio Santini ex Padova, 91 Vano Michele in prestito dal Perugia lo scorso anno in prestito alla Pistoiese, 9 Mencagli Federico