Lucchese a caccia del riscatto: al Porta Elisa c’è il Rimini (2-0)

Lucchese – Rimini 2-0

LUCCHESE: Cucchietti, Quirini, Tiritiello, Benassari, Visconti, Bruzzaniti, Tumbarello, Mastalli, Di Quinzio, Bianchimano, Semprini. A disp.: Galletti, Alagna, Maddaloni, Ferro, Bachini, Rizzo Pinna, Romero, D’Ancona, Caatania, D’Alena, Merletti, Ravasio. All Maraia

RIMINI: Zaccagno, Laverone, Gigli, Pietrangeli, Regini, Delcarro, Pasa, Rossetti (7’st Haveri), Sereni (7’st Gabbianelli), Santini, Vano. A disp.: Galeotti, Tanasa, Tonelli, Acquistapace, Rosso, Accursi, Tofanari, Eyango, De Rinaldis. All.: Gaburro.

ARBITRO: Mauro Gangi di Enna (Pizzoni di Frattamaggiore e Cecchi di Roma 1. Quarto uomo Tagliente di Brindisi)

RETI: 20’pt Bianchimano, 46’pt Mastalli

NOTE: Ammoniti Vano (25’pt), Quirini (26’pt), Bruzzaniti (48’pt)

Tornare a conquistare i tre punti con una reazione rabbiosa per riscattare la sconfitta di domenica con il Fiorenzuola. È questo l’obiettivo della Lucchese, che scende nuovamente in campo al Porta Elisa per affrontare il Rimini. Per la Pantera un inizio di stagione con una vittoria, un pareggio e due sconfitte, ma con un po’ di amaro in bocca per le tante occasioni da gol sprecate. La neopromossa Rimini, invece, ha iniziato alla grande: la squadra di Marco Gaburro occupa la sesta posizione con 7 punti in classifica (+3 sui rossoneri) e viene dal 3-0 casalingo sull’Olbia.

Mister Ivan Maraia si aspetta una decisa risposta dalla squadra, ma dovrà a fare meno di un’altra pedina importante: il metronomo Franco. Ancora out capitan Coletta e Pirola.

La parola passa al campo: calcio di inizio alle 17,30 allo stadio Porta Elisa.