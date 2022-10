Lucchese a caccia di conferme con il San Donato. Maraia: “Non sarà una partita semplice”

Vietato sottovalutare l’impegno e offrire un’altra prestazione importante per ottenere i tre punti anche fuori dal Porta Elisa. È questo l’obiettivo della Lucchese di mister Ivan Maraia che, dopo la vittoria interna con il Rimini, va a caccia di conferme nella trasferta contro la neopromossa San Donato Tavarnelle.

La Pantera, al nono posto con 7 punti (7 gol gatti e 6 subiti) in 5 partite, non ha ancora conquistato un punto fuori casa, andando ko con la Reggiana e con il Fiorenzuola. Il San Donato Tavarnelle (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), invece, occupa la 12esima posizione con 5 punti e arriva ad affrontare i rossoneri dopo il ko per 2-0 di Reggio Emilia.

L’analisi di mister Ivan Maraia alla vigilia del match allo stadio Brilli Peri di Montevarchi: “Se sento mia la squadra? Ci vogliono altre conferme, più partite per ribadire il nostro valore con più frequenza. Non basta una partita e mezzo o due fatte bene, anche se seconde me la squadra in queste prime 5 partite, io escludo sempre quella di Reggio Emilia, ha giocato sempre delle buone gare. È chiaro che per salire in classifica servono conferme e prestazioni importanti come quella con il Rimini, migliorando anche alcuni aspetti. Bisogna crescere ancora per sentirsi più forti. Per certi però sento già mia la squadra, questi atteggiamenti dei ragazzi sono un primo passo per ottenere qualcosa di positivo. Poi c’è il gioco e la qualità, ma alla squadra non manca e piano piano le cose miglioreranno. Domani sarà un test importante perché non possiamo pensare di fare punti solo in casa, servono vittorie anche in trasferta“.

Il mister sottolinea la forza del gruppo: “Ripeto, il campionato sarà lungo e ci sarà bisogno di tutti – afferma Maraia -. Chiunque è stato chiamato in causa ha dato un contributo importante e questa è una nota molto positiva. Così si tiene lo spogliatoio molto vivo e acquista forza e valore. Tutti hanno giocato e nessuno è stato fuori. Tutti meritano di giocare per come si comportano e come si allenano, questo sarà un problema per me e per le mie scelte, ma sicuramente sarà un vantaggio per noi per le prossime partite”.

Guai a sottovalutare il San Donato Tavarnelle, parola di mister Maraia: “La partita di domani sarà diversa – perché il San Donato adotta un modulo diverso, ha giocatori diversi, caratteristiche diverse, tanti giovani – e per questo sarà complicata. Non dobbiamo pensare che sia una neopromossa o quanti punti ha, dove gioca: tutte queste cose non servono a niente. Apparentemente può sembrare una partita facile, ma non lo sarà. La Lucchese se vuol vincere deve fare una partita importante sotto il profilo tecnico, dell’atteggiamento e del carattere. Il San Donato se partecipa al nostro campionato un motivo ci sarà. Avrà sicuramente delle assenze importanti, ma ha dei giocatori che possono mettere in difficoltà anche la Lucchese. Il San Donato ha fatto una grande gara contro la Reggiana, avrebbe meritato anche di vincere. È una squadra con qualità e organizzazione. Mai e poi ma pensare che possa essere una partita agevole“.

Tra i protagonisti di questo inizio di campionato c’è il giovane lucchese Quirini: “In questo momento abbiamo bisogno delle sue qualità e lui sta rispondendo bene, sta giocando delle buone partite – commenta Maraia -. Ma non deve pensare di essere arrivato e di essere un giocatore a tutti gli effetti di Lega Pro: dovrà dimostrarlo in ogni allenamento e in ogni partita. Ogni gara per lui è un esordio, così deve ragionare, non deve pensare di essere già arrivato ed essere titolare in Lega Pro. Però lo sto facendo giocare perché risponde e le sue prestazioni sono positive. È un giocatore di Lucca e questo ha un valore in più per noi e anche per lui a livello di motivazioni. È un grande orgoglio per lui giocare con la maglia rossonera”.

Il metronomo Franco recupera dall’infortunio e sarà a disposizione per la gara di domani: “La squadra sta decisamente meglio, anche se dobbiamo ancora migliorare – commenta l’allenatore rossonero -. Piano piano tutti arriveranno alla condizione migliore e di ciò ne gioverà la squadra. Franco? È a disposizione per la partita di domani, ha recuperato dall’infortunio. Se in attacco verrà confermata la coppia Semprini-Bianchimano? In questa gare abbiamo un po’ girato, ma è chiaro che man mano che si va avanti un’idea più di squadra in tanti elementi si comincia un po’ ad avere”.