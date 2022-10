Lucchese a caccia di punti con il San Donato: Maraia conferma gli stessi undici (0-2)

San Donato Tavarnelle – Lucchese 0-2

SAN DONATO TAVARNELLE (3-5-2): Cardelli; Gorelli, Brenna (1′ st Carcani), Siniega; Montini, Regoli, Rossi, Nunziatini, Alessio (1′ st Calamai); Marzierli, Ubaldi. A disp.: Campinotti, Onori, Ciurli, Mascia, Borghi, Sepe, Noccioli, Contipelli, Giana, Viviani, Lozza. All. Magrini

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti; Mastalli, Di Quinzio (41’pt D’Alena), Tumbarello; Bruzzaniti, Bianchimano, Semprini. A disp.: Galletti, Alagna, Maddaloni, Ferro, Bachini, Rizzo Pinna, Romero, Franco, D’Ancona, Catania, Merletti, Ravasio. All. Maraia

ARBITRO: Domenico Castellone di Napoli (Tini Brunozzi di Foligno e Di Meo di Nichelino)

RETE: 11′ pt Semprini, 39′ pt rig. Bianchimano

NOTE: Ammoniti: Alessio

Vietato sottovalutare l’impegno e offrire un’altra prestazione importante per ottenere i tre punti anche fuori dal Porta Elisa. È questo l’obiettivo della Lucchese di mister Ivan Maraia che, dopo la vittoria interna con il Rimini, va a caccia di conferme nella trasferta contro la neopromossa San Donato Tavarnelle.

La Pantera, al nono posto con 7 punti (7 gol gatti e 6 subiti) in 5 partite, non ha ancora conquistato un punto fuori casa, andando ko con la Reggiana e con il Fiorenzuola. Il San Donato Tavarnelle (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), invece, occupa la 12esima posizione con 5 punti e arriva ad affrontare i rossoneri dopo il ko per 2-0 di Reggio Emilia.

Squadra che vince non si cambia: l’allenatore rossonero, come già intuibile dalle sue parole alla vigilia della partita, conferma la stessa formazione scesa in campo sabato scorso (24 settembre) al Porta Elisa contro il Rimini. Una Pantera che inizia a prendere forma dopo i tanti cambi delle prime partite, anche alla luce degli impegni ravvicinati: in attacco ancora fiducia alla coppia Bianchimano-Semprini. Mister Maraia recupera il metronomo Franco, che però parte dalla panchina. Ancora out capitan Coletta e Pirola.

La parola passa al campo: calcio d’inizio alle 14,30 al Brilli Peri di Montevarchi.

Foto dalla diretta Eleven Sports