Serie C, il Grosseto pareggia con il Vado: terza rete in campionato per il lucchese Gaddini

“Andiamo ragazzi continuiamo così”. Lo afferma Mattia Gaddini al termine della partita tra Vado e Grosseto finita 2-2. L’esterno sinistro lucchese, in campo per 90′ minuti, ha messo a segno la rete dell’1-2 al 29′ del primo tempo. Per lui è la quarta rete in stagione, la terza in campionato, in undici gare disputate. Di queste in sei occasioni ha giocato titolare ed in cinque è entrato dalla panchina.