Serie C, il Grosseto pareggia con il Vado: terza rete in campionato per il lucchese Gaddini
1 novembre 2026 | 17:56
Per lui è la quarta rete in stagione, la terza in campionato, in undici gare disputate: sei da titolare e cinque da subentrato
“Andiamo ragazzi continuiamo così”. Lo afferma Mattia Gaddini al termine della partita tra Vado e Grosseto finita 2-2. L’esterno sinistro lucchese, in campo per 90′ minuti, ha messo a segno la rete dell’1-2 al 29′ del primo tempo. Per lui è la quarta rete in stagione, la terza in campionato, in undici gare disputate. Di queste in sei occasioni ha giocato titolare ed in cinque è entrato dalla panchina.
Gaddini sta diventando protagonista nella formazione neopromossa in Serie C e attualmente terza in classifica a 23 punti, nove in meno dello Spezia capolista.