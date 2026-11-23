90′ minuti, una parata, 0,12 gol evitati, 44 palloni toccati e 61,75 per cento di precisione tra passaggi corti e lanci lunghi. Questi sono alcuni numeri della prestazione del lucchese Tommaso Bertini nella prima gara da titolare in stagione con l’ Atalanta Under 23 .

Il titolare Alessandro Anelli è fermo ai box e l’allenatore Nicola Beati ha scelto l’estremo difensore classe 2004 per sostituirlo contro il neopromosso Ostiamare. La gara valida per la quindicesima giornata del girone B di Serie C è terminata a reti bianche. Esordio con porta inviolata, quindi, per Bertini che non giocava dal 22 febbraio. L’ultima presenza, sempre nel terzo campionato di calcio professionistico italiano, è stata con la maglia dell’Arzignano Valchiampo. La formazione veneta venne sconfitta a domicilio (2-1) dall’Ospitaletto.