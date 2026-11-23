Prima da titolare e porta inviolata per il lucchese Tommaso Bertini con l’Atalanta Under 23
L’allenatore Beati lo ha schierato al posto dell’infortunato Anelli contro il neopromosso Ostiamare
90′ minuti, una parata, 0,12 gol evitati, 44 palloni toccati e 61,75 per cento di precisione tra passaggi corti e lanci lunghi. Questi sono alcuni numeri della prestazione del lucchese Tommaso Bertini nella prima gara da titolare in stagione con l’Atalanta Under 23.
Il titolare Alessandro Anelli è fermo ai box e l’allenatore Nicola Beati ha scelto l’estremo difensore classe 2004 per sostituirlo contro il neopromosso Ostiamare. La gara valida per la quindicesima giornata del girone B di Serie C è terminata a reti bianche. Esordio con porta inviolata, quindi, per Bertini che non giocava dal 22 febbraio. L’ultima presenza, sempre nel terzo campionato di calcio professionistico italiano, è stata con la maglia dell’Arzignano Valchiampo. La formazione veneta venne sconfitta a domicilio (2-1) dall’Ospitaletto.