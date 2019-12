Seravezza Pozzi, rigori amari in Coppa

Seravezza Pozzi – Sanremese 4-5 dcr (1-1)

SERAVEZZA POZZI: Petroni, Andrei, Maccabruni, Giordani, Moussafi, Bongiorni (30’st Podesta), Nelli, Bartoletti (45’st Lucaccini), Grassi, Vitiello (25’st Frugoli), Granaiola. A disp.: Mazzini, Valori, Fall, Bedini, Nannipieri, Marinai. All.: Vangioni

SANREMESE: Caruso, Gerace, Bregliano, Gagliardini, Scarella (12’st Maggi), Fenati (31’st Lo Bosco), Taddei, Gagliardi (25’st Spinosa), Calderone (12’st Likaxhiu), Colombi, Scalzi. A disp.: Brizio, Pellicanò, M. Buccino. All.: Ascoli

ARBITRO: Gangi di Enna (Cioffredi di Padova e De Santis di Avezzano)

RETI: 11’pt Bongiorni, 44’pt Calderone

NOTE: ammoniti Bongiorni, Giordani, Moussafi, Andrei, Gerace

SEQUENZA RIGORI: Granaiola sbagliato, Taddei gol, Frugoli gol, Colombi sbagliato, Nelli gol, Lo Bosco sbagliato, Grassi gol, Spinosa gol, Marinai sbagliato, Scalzi gol, Giordani sbagliato, Bregliano gol.

Finisce amaramente ai calci di rigore ad oltranza l’avventura del Seravezza in Coppa Italia di serie D. I versiliesi cadono contro la Sanremese nel quarti di finale della manifestazione. Primo tempo con il Seravezza che gioca meglio, passa con Bongiorni poi sfiora il raddoppio con Grassi. Nel finale di primo tempo il pari porta la firma di Calderoni. Nella ripresa sui piedi di Bongiorni e Frugoli il colpo del ko dei versiliesi, ma non basta. Si va ai calci di rigore. Serie interminabile in cui è decisivo l’errore di Giordani. In semifinale ci vanno i liguri.