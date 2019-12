Mercato invernale, attivo anche il Ghiviborgo, formazione che milita nel girone A di serie D, che annuncia due arrivi e due partenze,

Presi il centrocampista di 24 anni Daniele Bartolini, proveniente dal Borgosesia e l’attaccante esterno di 21 anni, proveniente dal Mondragone in Eccellenza campana, Francesco Felleca. I due giocatori si sono già allenati agli ordini del tecnico Pacifico Fanani.

Foto 2 di 2



Salutano la squadra, invece, il portiere Alessandro Signorini, approdato alla Sanremese, e l’attaccante Simone Solinas, che viene svincolato e rimane in attesa di trovare una nuova sistemazione.

“La società ringrazia i calciatori – si legge nella nota ufficiale della società – per l’impegno e la professionalità dimostrata in questi mesi ed augura agli stessi le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.