Lucchese, al Porta Elisa arriva l’ultima della classe

Nello spazio di sette giorni, la Lucchese si trova ad affrontare i poli opposti di questo campionato. Una settimana fa si è confrontata con la Caronnese, l’allora capolista del girone. Ora all’orizzonte arriva la Lavagnese ultima della classe del girone. I bianconeri al loro diciottesimo campionato consecutivo in Serie D non stanno celebrando nel migliore dei modi il loro centenario.

Allenatore

Giovanni Nucera ha fatto tutta la trafila prima di assumere le redini della prima squadra. Ha iniziato al settore giovanile dei bianconeri per poi ricoprire il ruolo di allenatore in seconda prima di Gabriele Venuti e poi di Luca Tabbiani.

Squadra

Organico profondamente cambiato rispetto a quello della passata stagione. In questa sessione di mercato dal Casale arriva il portiere Alessio Scatolini. Dal Sestri Levante arrivano in bianconero il centrocampista Francesco Bagnato e l’attaccante Marco Righetti. Dallo Spezia con la formula del prestito arriva Alessio Di Vittorio. In prestito dalla Sampdoria lo scorso anno all’Albissola arriva nel Tigullio Lorenzo Lamonica. Dal Sudtirol è approdato in bianconero Luca Oneto in un reparto completato dallo svincolato Tommaso Mannucci nella passata stagione al Pavia. A centrocampo dal Finale la Lavagnese si è assicurata Gianmarco Basso, dal Città di Anagni approda in Liguria Francesco D’Orsi mentre dalla Virtus Entella con la formula del prestito la Lavagnese si è assicurata Giovanbattista Romanengo. Dall’Albissola arrivano il centrocampista Matteo Biancato e l’attaccante Tommaso Perasso. Il senegalese El Hadj è stato prelevato dalla Sancataldese.

Cammino

Chiude la classifica con 10 punti e dovrà recuperare mercoledì 11 dicembre la gara con il Bra rinviata lo scorso 24 novembre per impraticabilità del campo. E’ reduce da due sconfitte consecutive in casa con il Vado e a Sarzana con la Fezzanese dove complessivamente ha incassato 5 reti senza riuscire ad andare in gol. Non segna da 251 minuti, l’ultima rete l’aveva realizzata D’Orsi nel successo al Riboli per 1-0 nei confronti del Chieri. E’ l’unica squadra che non ha assaporato la gioia della vittoria in trasferta dove ha raccolto solamente 3 punti. Peggior bilancio di tutto il girone. E’ stata capace di uscire indenne dall’esordio in trasferta al “Natale Palli” di Casale Monferrato a reti bianche, obbligando al pareggio il Savona per 2-2 davanti al proprio pubblico. L’ultimo risultato utile è arrivato il 3 novembre con il pareggio negli istanti conclusivi con rete di Avellino a Verbania. Per 2-0 è stata battuta a Fossano e dalla Fezzanese, con il Ligorna è stata superata per 4-3 nella sconfitta esterna di maggiori proporzioni.

Cifre

Quando ha fatto risultato fuori casa è arrivata all’intervallo in parità. Nelle tre occasioni in cui è stata battuta ha subito due reti nella prima frazione, non è mai riuscita ad andare in vantaggio per prima. Lontano dal Riboli ha subito 11 gol segnandone 6 di cui 3 nella sconfitta a Rapallo del 22 settembre con il Ligorna. 7 i gol incassati nel primo tempo. A Savona, Rapallo con il Ligorna e a Fossano ha subito il gol iniziale sempre al minuto 26. Capocannoniere è il difensore Avellino autore di 3 reti di cui 2 su calcio di rigore. Avellino è l’elemento con più presenze con la maglia bianconera, sono 11 stagioni consecutive che indossa questa casacca. Perasso e Edoardo Oneto sono andati in gol per 2 volte, una rete è stata realizzata da Righetti, El Hadj, Simone Basso, Alluci e D’Orsi. 4 i rigori fischiati a sfavore di cui 2 parati da Nassano a Mancini del Ligorna e a Addiego Mobilio della Fezzanese sempre fuori casa. Di Lisi per due volte è stato espulso, una volta hanno preso anzitempo la via degli spogliatoi Alluci, Queirolo, il tecnico Nucera e Edoardo Oneto. Non vince fuori casa dal 28 aprile 2019 quando passo in casa del Borgaro Torinese per 2-1.

Rosa

Portieri: Marco Nassano, Alessio Scatolini ex Casale

Difensori: Giacomo Avellino ex Sestri Levante, Giacomo Bacigalupo, Luca Casagrande, Simone Di Lisi, Alessio Di Vittorio in prestito dallo Spezia, Lorenzo Lamonica in prestito dalla Sampdoria nella scorsa stagione all’Albissola, Tommaso Mannucci fino a gennaio 2019 allo Spezia poi al Pavia, Luca Oneto ex Sudtirol e Cristian Queirolo

Centrocampisti: Matteo Alluci, Francesco Bagnato ex Sestri Levante, Gianmarco Basso ex Finale, Matteo Biancato ex Albissola, Francesco D’Orsi ex Città di Anagni e Giovanbattista Romanengo in prestito dalla Virtus Entella

Attaccanti: Simone Basso, Francesco Binaj italo-albanese, Roberto Bonaventura, Chris El Hadj, Edoardo Oneto, Tommaso Perasso ex Albissola e Marco Righetti ex Sestri Levante

Arbitro

È stato scelto a dirigere la gara del Porta Elisa Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata con gli assistenti Lorenzo D’Alessandris di Frosinone e Rocco Aceti di Cassino. In questo girone il 3 novembre ha diretto Fossano-Bra finita 0-1.