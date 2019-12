Real Forte Querceta, tris alla Fezzanese. Cade il Ghiviborgo

Serie D, exploit del Real Forte Querceta che batte nettamente la Fezzanese sul proprio campo. Perde in casa il Ghiviborgo con la Caronnese, una delle protagoniste del campionato. Pari in rimonta per il Seravezza a Sanremo

Ghiviborgo – Caronnese 1-2

GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO: Marino, Borgia, Dell’Orfanello, Aprile, Brusacà, Benedetti, Fomov, Bertolini, Felleca, Nottoli, Bagatti. A disp.: Scatena, Francescangeli, Del Re, Viti, Subbicini, Simoni, Papi, Canessa, Berra. All.: Fanani

CARONNESE: Porro, Taccogna, Curci, Cosentino, Tarantino, Tanasa, Putzolu, Di Prisco, Scaringella, Corno, Sorrentino. A disp.: Circio, Galletti, Crispo, Vernocchi, Silvestre, Rocco, Battistello. All.: Gatti

ARBITRO: Leone di Barletta (Fiore di Genova e Torraca della Spezia)

RETI: 13’pt e 24’st Sorrentino, 35’st Bagatti

Real Forte Querceta – Fezzanese 3-0

REAL FORTE QUERCETA: De Carlo, Bertoni (30’st Giovanelli, 38’st Baldassari), Angelotti, Amico (22’st Fazzini), Tognarelli, Guidi, Maggioni (22’st Maffini), Lazzarini, Falchini, Doveri, Di Paola. A disp.: Balestri, Pini, Dal Poggetto, Fantini, Chicchiarelli. All.: Amoroso

FEZZANESE: Greci, Castagnaro (37’st Bonfiglioli), Gavini, De Martino, Addiego Mobilio (21′ pt Diallo), Bongiorni, Zavatto, Dell’Amico (12’st Tivegna), Cantatore (12’st Bruzzi), Grasselli, Baudi. A disp.: Bleve, Campagni, Frolla, Saporiti, Russi. All.: Sabatini

ARBITRO: Grassi di Forli (Concari di Parma e Amoroso di Piacenza)

RETI: 4’pt Di Paola, 5’pt Falchini, 44’pt rig. Guidi

NOTE: Ammoniti Doveri, De Martino, Maggioni

Sanremese – Seravezza dalle 15

SANREMESE: Signorini, Maggi (17’st Calderone), Bregliano, Demontis, Spinosa (17’st Fenati), Taddei (27’st Gagliardi), Gagliardini, Colombi, Scalzi, Likaxhiu (44’st Pellicanò), Gerace. A disp.: Caruso, Manes, Scarella, Fava, Buccino. All.: Ascoli

SERAVEZZA: Mazzini, Andrei, Moussafi, Granaiola, Maccabruni, Giordani, Bongiorni (32’st Bedini), Bortoletti, Podestà (28’st Nelli), Grassi L., Lucaccini (28’st Vitiello). A disp.: Petroni, Valori, Frugoli, Kovloz, Fall, Fornaciari. All.: Vangioni



ARBITRO: De Angeli di Milano (Laghezza di Mestre e Bertozzi di Cesena)

RETI: 27’pt Scalzi, 22’st Bortoletti

NOTE: Ammoniti Granaiola, Bortoletti, Demontis