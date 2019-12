Lucchese, buon test con lo Scandicci. Iadaresta segna su rigore

Domenica senza campionato ma con un test al Porta Elisa contro lo Scandicci, formazione fra le più forti del girone E di serie D, per la Lucchese di Francesco Monaco che ha chiuso l’andata al secondo posto del girone A ad un solo punto dal Prato campione d’inverno

I rossoneri nell’allenamento congiunto hanno ceduto per 3-1. Scandicci in vantaggio per 2-0 poi Iadaresta su calcio di rigore ha accorciato le distanze prima del tris degli ospiti (in gol Ferretti, Mugelli e Borgarello per i Blues).

Partita a ritmi da amichevole che è servita a entrambi i tecnici a mantenere il ritmo partita durante la sosta ma anche a integrare negli schemi gli ultimi arrivati del mercato invernale.

Questa la formazione della Lucchese: Luglio, Pardini, Lucarelli, Fazzi, Meucci, Matteoni, Remorini, Nolè, Iadaresta, Gallon, Gueye. Entrati nella ripresa: Agozzino, Bartolomei, Santini, Iannello, Presicci, Panati, Tarantino, Durante, Bitep. All.: Monaco