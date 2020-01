Monaco: “A Chieri partita tosta, dobbiamo stare attenti”

Ripartire con massima concentrazione: è l’indicazione di Francesco Monaco alla vigilia della trasferta che vedrà la Lucchese impegnata sul campo del Chieri.

“È una partita tosta, seria, contro una squadra pronosticata all’inizio tra le prime – spiega il mister – e che ora ha fatto anche tre acquisti importanti”.

Per i rossoneri è stata una buona settimana, anche se gli infortunati di lungo corso non sono ancora recuperati.

“Dobbiamo riprendere così come abbiamo finito l’anno – continua – rimanendo concentrati. Il centrocampo del Chieri è tra i più forti del girone, dobbiamo stare attenti”.

Sui singoli: Remorini sta meglio, ma non è detto che sia della partita dall’inizio. Discorso simile per Nannelli: “Nolè terzino? Sto valutando – precisa – perché dobbiamo cercare di non farci mettere in difficoltà in mezzo al campo. Al di là di loro dobbiamo pensare a fare al meglio”. Gallon invece resta ai box a causa di un fastidio al ginocchio e non ci sarà tra i 20 che partiranno domani.

Rientra invece Bitep, dopo tre giornate di squalifica.

“Nelle ultime due gare abbiamo portato a casa il risultato senza essere brillanti – ricorda – ma sappiamo che non è facile. Si sono rafforzati tutti, resta un campionato fortemente livellato”.

La Lucchese potrà contare sempre di più sul centravanti Iadaresta: “Lo stiamo inserendo, cerchiamo di farlo sentire importante, ma sa che deve aiutarsi anche da solo. Di sicuro va servito bene da parte degli esterni, lui sta migliorando”.