Serie D, sorridono le versiliesi. Ghiviborgo ko

Serie D, sorridono le versiliesi. Il Forte dei Marmi, rimasto in dieci per l’espulsione del portiere, passa con Di Paola poi si fa raggiungere nel finale. A valanga a Savona il Seravezza. Cade in casa con la Lavagnese il Ghiviborgo.

Ghiviborgo-Lavagnese 1-3

GHIVIBORGO: Marino, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti (9’st Fioretti), Berra, Subbicini, Bagatti (9’st Papi), Bartolini, Felleca, Nottoli (35’st Aprile), Fomov. A disp.: Scatena, Del Re, Viti, Simoni, Lo Russo, Pazzaglia. All.: Fanani.

LAVAGNESE: Scatolini, Oneto L., Di Vittorio, Avellino, Basso G., Rossini, Perasso, Alluci (44’st Bagnato), Oneto E., Tripoli (21’st Bacigalupo), Cantatore (31’st El Hadj Katim). A disp.: Nassano, Queirolo, Di Lisi, Mannucci, Bei, Bonaventura. All.: Nucera.

ARBITRO: Peletti di Crema (Caldaroli di Asti e Ameglio di Torino)

RETI: 33’pt Fomov, 38’pt Rossini, 40’pt Perasso, 3’st Avellino

NOTE: Ammoniti Rossini (37’pt), Berra (3’st), Alluci (32’st), Bartolini (37’st), El Hadj Katim (47’st). Espulsi Fomov al 6’st e Rossini al 21’st

Savona-Seravezza 1-5

SAVONA: Vettorel, Venneri (37’st Balla), Brignone (26’st Dinane), Lazzeretti, Ghinassi, Tissone, Giovannini (31’st Giorgi), Stronati (11’st Rovido), Siani, Disabato, D’Ambrosio (20’st Amendola). A disp.: Guadagnin, David, Curci, Padovan. All.: De Paola

SERAVEZZA: Mazzini, Andrei (30’st Lucaccini), Moussafi (38’st Fall)=, Nelli (18’st Podestà), Maccabruni, Giordani, Bongiorni (18’st Bedini), Bortoletti, Frugoli, Grassi L. (23’st Vitiello), Granaiola. A disp.: Petroni, Valori, Lucaccini, Kovloz, Vannucci. All.: Vangioni

ARBITRO: Fichera di Milano (Taverna di Bergamo e Marra di Milano)

RETI: 6’pt Grassi, 21’pt Disabato, 33’pt e 29’st Frugoli, 5’st Maccabruni, 9’st Bortoletti

NOTE: Ammoniti Moussafi (29’pt), Ghinassi (39’pt), Nelli (18’st), Tissone (46’st)

Real Forte Querceta-Vado 1-1

REAL FORTE QUERCETA: De Carlo, Bertoni, Angelotti (30’st Maccabruni), Biagini, Tognarelli, Guidi, Maggioni (21’st Maffini), Lazzarini, Falchini, Doveri (43’pt Balestri), Di Paola (13’st Amico). A disp.: Pini, Baldassari, Musacci, Fantini, Chicchiarelli. All.: Amoroso.

VADO: Faggiano, Casazza (30’st Alberto), Dagnino (51′ st Cecon), Redaelli (19’st Rotulo), Castaldo, Guarco, Bruschi (21’st Alessi), Tomasini (36’st Fossati), Piacentini, Ignacio, Gallo. A disp.: Illiante, Piu, Tona, Barbato. All.: Tarabotto

ARBITRO: Molinaroli di Piacenza (Merciari di Rimini e Pasi di Ravenna)

RETI: 45’pt Di Paola, 43’st Varela

NOTE: Ammoniti Di Paola (11’pt), Tomasini (31’pt), Gallo (33’pt), Redaelli (5’st), Bertoni (7’st), Maccabruni (31’st), Alberto (47’st). Espulso De Carlo al 41’pt