Monaco: “Con il Borgosesia massima attenzione”

Una domenica a caccia della vetta. Domani (12 gennaio), alle 14,30, la Lucchese scenderà in campo davanti al proprio pubblico nella sfida contro il Borgosesia. Una partita da non sottovalutare, nonostante i 13 punti di differenza in classifica. I rossoneri, spinti dai sempre calorosi tifosi, punteranno i 3 punti e il primato del campionato: il Prato, con 1 solo punto di vantaggio sulla Lucchese, saranno impegnati nell’ostica trasferta contro il Seravezza.

Mister Monaco, alla vigilia della partita, avverte i suoi ragazzi: “Il Borgosesia è una squadra viva e che gioca bene nonostante i risultati. Dobbiamo entrare in campo ancor più concentrati, vogliosi e determinati a portare a casa la vittoria. Non dobbiamo avere paura di nessuno, è vero, ma dobbiamo avere sempre rispetto degli avversari. Il nostro campionato è molto equilibrato, bisogna rispettare tutti”.

Testa solo sulla partita con il Borgosesia: “Dobbiamo pensare solamente a fare la nostra gara – afferma il mister -, non dobbiamo guardare gli altri risultati (quello del Prato per la vetta ndr). Ripeto, con il Borgosesia serve la massima concentrazione. In questo momento ci sono ancora 6/7 squadre in corsa per la vittoria del campionato. Con il mercato di gennaio tante rose si sono rinforzate”.

Con il Borgosesia non ci sarà Vignali: “Il giocatore ha accusato un problema in allenamento e non vogliamo rischiarlo – prosegue Monaco -. Non è stato convocato: quella di Vignali è un’assenza che pesa. Anche Gallon e Ligorio non sono ancora a disposizione: quest’ultimo farà un’altra settimana di lavoro a parte, poi verrà valutato”.

Sulla formazione: “Nolè ancora terzino? È un giocatore importante e duttile, ma non è un giocatore di fascia difensiva. Lici è un giocatore che ci è mancato, il suo rientro è importante. Remorini al posto di Vignali? Sta bene, vedremo. Iadaresta domenica ha fatto un gran gara, gli è mancata solo la conclusione”.