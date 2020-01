Lucchese, preso un difensore classe 2000

La Lucchese 1905 comunica di aver ingaggiato il difensore Edoardo Soldati, classe 2000.

Il neorossonero ha iniziato la stagione nel Picerno, in serie C, collezionando due presenze in campionato e una in Coppa Italia.

Soldati è disponibile per la prossima gara, domenica sul terreno del Real Forte Querceta.