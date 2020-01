Real Forte Querceta – Lucchese, ecco i prezzi della sfida di domenica

Domenica (19 Gennaio) si terrà la partita tra Real Forte Querceta e Lucchese 1905.



Il prezzo per l’ingresso è di 13 euro, 10 per gli over 70, per l’accesso alla tribuna coperta, suddivisa tra ospiti (500 posti) e locali.

Inoltre l’accesso sarà consentito anche alla gradinata, entrando dall’ingresso in via XX Settembre. Il costo del biglietto per la gradinata è di 10 euro.

I ragazzi con età inferiore a 14 anni hanno diritto all’accesso gratuito, in qualunque settore.

I parcheggi saranno riservati e verranno indicati sul luogo.

I biglietti per i tifosi rossoneri

Sono 800 i biglietti a disposizione dei tifosi della Lucchese per il Necchi Balloni di Forte dei Marmi.

La gradinata scoperta, che ha una capienza di 300 spettatori, sarà interamente riservata agli sportivi rossoneri. Altri 500 posti saranno a disposizione dei tifosi della Lucchese in tribuna coperta (capienza totale 942 persone).

I tagliandi potranno essere acquistati domenica allo stadio di Forte dei Marmi.