Nuovo portiere per il Ghiviborgo: ecco Jacopo Pagnini

Il Ghiviborgo si rafforza per affrontare la seconda parte del campionato ed uscire dalla attuale crisi.

Con la competenza del nuovo allenatore Rino Lavezzini e le conoscenze del ds Luca Pacitto è approdato in biancorosso il portiere Jacopo Pagnini, classe 1997, proveniente dalla Pistoiese.

Giovane con grande esperienza, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e cresciuto nei professionisti di Pistoiese, Spezia e per un breve periodo nel 2018 anche nella Lucchese.

Da domani sarà a disposizione del condottiero Lavezzini. Un rafforzamento che la società ha voluto per non lasciare nulla di intentato per raggiungere la salvezza.