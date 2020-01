Ghiviborgo sconfitto in casa: è ultimo in classifica

Il Ghiviborgo di Lavezzini perde al ‘Delle Terme’ di Bagni di Lucca con il Bra e scivola con il Ligorna all’ultimo posto in classifica. Un ko che matura con un gol per tempo per i piemontesi.

Exploit del Seravezza che vince la battaglia con il Fossano dopo un match dall’andamento altalenante. Decide un gol di Grassi su rigore nel recupero.

Ghiviborgo – Bra 0-2

GHIVIBORGO: Scatena, Borgia, Benedetti, Bartolini, Subbicini, Brusaca, Bagatti, Dell Orfanello, Nezha, Felleca, Nottoli. A disp.: Pagnini, Berra, Papi, Aprile, Viti, Canessa, Simoni, Del Re, Fioretti. All.: Lavezzini

BRA: Bonofiglio, Olivero, Rossi, Tos, Cuoco, Tuzza, Petracca, Brancato, Casolla, Campagna, Spera. A disp.: Pietropaolo, Ciccone, Kharoubi, Magnaldi, Vergnano, Ghidinelli, Bosio, Marchisone. All.: Daidola

ARBITRO: Verrocchi di Sulmona (Iemmi di Ravenna e Tagliaferri di Faenza)

RETI: 23’pt Rossi, 9’st Campagna

Fossano – Seravezza 3-4

FOSSANO: Merlano, Campana, Boloca, Scotto, Cristini, Galvagno F., Pagliaro, D Ippolito, Sangare, Giraudo F., Coviello. A disp.: Bosia, Brondino, Giraudo S., Madeo, Medda, Lanfranco, Chiappino, Zeni, Fogliarino. All.: Viassi



SERAVEZZA: Mazzini, Bedini, Moussafi, Nelli, Maccabruni, Giordani, Bongiorni, Bortoletti, Frugoli, Grassi L., Granaiola. A disp.: Petroni, Frateschi, Fall, Valori, Lucaccini, Podesta, Kovloz, Vitiello, Fornaciari. All.: Vangioni



ARBITRO: Franzò di Siracusa (Pirola di Abbiategrasso e Damiani di Sondrio)



RETI: 7’pt, 40’pt e 9’st Frugoli, 21’pt Cristini, 3’st e 12’st Sangare, 47’st rig. Grassi