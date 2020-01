Lucchese sul pari contro il Real Forte (1-1)

Real Forte Querceta – Lucchese 1-1



REAL FORTE QUERCETA: De Carlo, Bertoni, Angelotti, Biagini, Tognarelli, Baldassari, Maggioni, Lazzarini, Falchini, Doveri, Di Paola. A disp.: Balestri, Maccabruni, Del Dotto, Maffini, Amico, Pini, Musacci, Fantini, Chicchiarelli. All.: Amoroso

LUCCHESE: Coselli, Bartolomei, Soldati, Cruciani, Papini, Benassi, Nannelli, Meucci (45’pt Nolè), Iadaresta, Vignali, Remorini. A disp.: Luglio, Pardini, Lici, Fazzi, Panati, Tarantino, Gueye, Bitep. All.: Monaco

ARBITRO: Cutrufo di Catania (Fiore di Genova e De Santis di Avezzano)

RETI: 15’pt rig. Di Paola, 38’pt Remorini

NOTE: Ammoniti Tognarelli (37’pt)

Big match di serie D a Querceta con la Lucchese che deve guardarsi dai versiliesi. Formazione ‘esperta’ per la Lucchese con Iadaresta al centro dell’attacco e in campo l’ex Vignali, Remoprini e Cruciani. L’ultimo acquisto Soldati in campo dall’inizio.

Amoroso per il Real Forte schiera il tridente Falchini-Doveri-Di Paola.