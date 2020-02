Lucchese, Lionetti subito convocato per il big match di Sanremo

Vigilia della gara di campionato contro la Sanremese: mister Francesco Monaco chiede grande attenzione per lo scontro diretto al vertice.

“Lionetti? Credo che ci possa dare una mano e l’ho convocato – esordisce parlando del nuovo acquisto – ha una buona dinamicità. Ora che siamo in tanti mettiamo tutti in competizione. Abbiamo i soliti ai box, ma mi auguro di vederli di nuovo operativi dalla prossima settimana (specialmente Gallon e Ligorio, ndr)”.

Tra i giovani ecco convocato Matteoni, mentre Pardini resta a Lucca: “Quando si è in tanti è così, l’obiettivo è il bene della Lucchese”.

Sulla Sanremese: “Sotto l’aspetto del gioco mi fanno un’impressione positiva, sono costruiti per stare lassù, anche se stanno attraversando un momento no sotto l’aspetto dei risultati, ma come prestazione c’è poco da dire. Conosciamo le loro qualità, ma andiamo là per cercare di fare bene”.

L’approccio sarà come sempre fondamentale: “Contro il Ghiviborgo abbiamo iniziato male, non deve ripetersi. La domenica prima siamo andati all’opposto, non possiamo permetterci questa alternanza”.

A centrocampo non manca la concorrenza: “Adesso abbiamo quattro over per due posti, ma nulla vieta di giocare anche con tre centrocampisti, non sposiamo il modulo. Quello che importa è l’atteggiamento: servono equilibrio e determinazione per ottenere risultati”.

Poi, sugli ultimi due acquisti: “Lionetti mi ha detto che può fare entrambe le fasi, mentre Principi lo devo vedere, mi hanno detto che è molto veloce ed ha carattere”.