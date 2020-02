Ghiviborgo, successo in rimonta. Pari Seravezza

Torna al successo il Ghiviborgo e lo fa nel derby casalingo contro il Real Forte Querceta di Amoroso. Versiliesi in vantaggio nel primo tempo con Falchini, nel finale Nottoli e Papi ribaltano e regalano i tre punti ai biancorossi. Brividi nel finale con il rigore fallito da Guidi in pieno recupero per gli ospiti. Non va oltre il pari interno con la Caronnese il Seravezza di mister Vangioni.

Ghiviborgo-Real Forte Querceta 2-1

GHIVIBORGO: Pagnini, Borgia (32’st Fioretti), Dell’Orfanello, Bartolini, Subbicini, Berra, Fomov, Aprile (18’st Bagatti), Nezha (14′ st Nottoli), Felleca, Papi (44’st Benedetti). A disp.: Scatena, Benedetti, Brusaca, Canessa, Simoni, Viti. All.: Lavezzini



REAL FORTE QUERCETA: De Carlo, Bertoni, Angelotti (31’st Maffini), Biagini, Tognarelli, Guidi, Maggioni (40’st Musacci), Lazzarini (31’st Amico), Falchini (27’st Chicchiarelli), Doveri, Di Paola (27’st Fantini). A disp.: Balestri, Maccabruni, Baldassari, Pini. All.: Amoroso



ARBITRO: Cappai di Cagliari (Mantella di Livorno e Cioce di Pisa)

RETI: 12’pt Falchini, 33’st Nottoli, 39’st Papi

NOTE: Ammoniti Falchini (42’pt), Angelotti (8’st), Bartolini (12’st), Bagatti (19’st), Pagnini (30’st), Tognarelli (37’st), Subbicini (43’st). Guidi al 49′ st fallisce un calcio di rigore

Seravezza-Caronnese 1-1

SERAVEZZA: Mazzini, Andrei, Moussafi, Nelli, Maccabruni, Giordani, Bongiorni, Bortoletti, Frugoli, Grassi L., Granaiola. A disp.: Petroni, Garofalo, Frateschi, Fornaciari, Lucaccini, Podesta, Kovloz, Nannipieri, Bedini. All.: Vangioni



CARONNESE: Circio, Silvestre, Taccogna, Vernocchi, Tarantino, Cosentino, Putzolu, Battistello, Scaringella, Corno, Sorrentino. A disp.: Porro, Galletti, Zoughi, Curci, Callipo. All.: Gatti



ARBITRO: Galasso di Ciampino (Piomboni di Città di Castello e Polidori di Perugia)

RETI: 7’pt Frugoli, 29’pt Corno