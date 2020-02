Monaco: “C’è rammarico, sbagliato troppo”. Remorini: “Serve testa fino in fondo”

Dopo il pari beffa contro il Casale in sala stampa parla mister Monaco: “Abbiamo sofferto il loro palleggio – commenta – ma non ho visto occasioni limpide da parte loro. È normale che andando subito sotto 1-0 hanno fatto loro la partita, mentre noi ci siamo chiusi per ripartire, sbagliando qualcosa di troppo. Dispiace perché sul gol la situazione era leggibile, in due contro uno l’abbiamo fatto passare in mezzo. Siamo rammaricati, ma il dobbiamo essere onesti, il pari ci sta”.

“Lionetti? – prosegue il tecnico – Hanno fatto tutti una buona gara. L’assenza di Cruciani? Non ci attacchiamo a questo, è un giocatore diverso dagli altri, ma non possiamo basarci su questo. Il Casale? Sapevamo che sono una buona squadra, ma noi dovevamo essere meno frenetici nelle ripartenze. Bilancio dopo Sanremese e Casale? Abbiamo fatto quattro punti con due favorite, ci sono anche gli avversari. Di sicuro l’approccio non è stato quello delle altre volte”.

Per i rossoneri parla anche Remorini: “Questo pareggio si commenta difficilmente, nella ripresa ci siamo abbassati un po’ troppo. Sapevamo che venivano qua per farci la guerra ed anche che hanno qualità, perché in fondo sono terzi. Bisogna ricordarci che questo campionato si vince con la testa. Abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo, ma è stato un problema più mentale che fisico”.

Quindi Daniele Deoma: “Siamo sinceri, ci avevamo fatto la bocca. Oggi potevamo tranquillamente vincere, anche se il pareggio alla fin ci può stare. Le assenze? Penso che oggi Lionetti abbia fatto una buona partita, anzi, ha ridicolizzato il centrocampo del Casale. Perchè tante difficoltà oggi? Non è stato né un problema fisico né mentale, ma semplicemente la forza degli avversari. Loro comunque vanno via da Lucca gioiendo. Noi, a differenza degli altri, manteniamo un’umiltà di base. Il Prato ci ha passato? Devono venire qua anche loro, ormai ci temono tutti. Dalla prima sconfitta contro il Casale abbiamo perso una partita (contro il Borgosesia, ndr)”.

Infine il nuovo arrivato Lionetti: “C’è rammarico, ma bisogna continuare ad andare avanti pensando gara dopo gara. Sappiamo che è ancora lunga per tutti. Il Casale? Comunque si tratta di una squadra che si trova a tre punti da noi, sapevamo che non sarebbe stato facile”.