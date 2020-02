Lucchese, c’è il Ligorna. Monaco: “In campo senza presunzione”

Vietato abbasare la guardia. Lo scontro con il Ligorna – in programma domani al Porta Elisa (dalle 14,30) – si presenta come un altro crocevia fondamentale per i destini della Lucchese. La classifica resta tremndamente corta e per rimanere là in alto bisogna continuare a crederci ed a lottare.

Questo è il messaggio diffuso da mister Francesco Monaco alla squadra che, domani e per tre giornate globalmente, dovrà fare a meno di un profilo impattante come Benassi. “Speriamo che gli tolgano una giornata, ma ci credo poco – commenta il tecnico – ma certo dispiace perché sapevamo a che partita andavamo incontro una settimana fa. Lui è stato provocato per tutto il tempo, ma non doveva cadere in questo tranello“.

Formazione: recuperano Bartolomei e Ligorio, mentre per il resto dovrebbe essere confermato il blocco di una settimana fa, salvo il fatto che Lici non è convocato (piccolo risentimento muscolare per lui), mentre Lucarelli dovrebbe accomodarsi in panchina.

“Sappiamo quanto questa gara sia importante per noi – afferma – e per questo dobbiamo cercare di scrollarci di dosso ogni forma di presunzione, facendo però la partita fin da subito. La classifica è corta, ci sono tante pretendenti alla vittoria finale: ci metto anche il Seravezza, che è a 40 punti”.

Ancora qualche incertezza permane a centrocampo ed in attacco: “Bitep e Iadaresta insieme? Potrebbe anche essere una soluzione, a gara in corso si sono sempre trovati, ma inserirli entrambi dall’inizio significherebbe lasciare fuori qualche ragazzo che sta facendo bene. Ballottaggio Lionetti – Nolè? A prescindere da tutto, inserirò chi vedo più in forma: non possiamo regalare nulla agli avversari“.