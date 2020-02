Coronavirus, rinviate tutte le gare delle lucchesi in Serie D

Tutte rinviate le sfide delle formazioni lucchesi impegnate in Serie D. La decisione è stata presa dal dipartimento interregionale che, in esecuzione dell’ordinanza del ministero della salute per contrastare la diffusione del Coronavirus, ha disposto il rinvio di tutte le gare dei gironi A, B, C e D in programma domenica (1 marzo), comprese quelle Juniores del 29 febbraio. Il provvedimento è stato adottato d’intesa con i presidenti delle Regioni interessate.

Tra le squadre lucchesi interessate dal provvedimento ci sono quelle coinvolte nel girone A di serie D e cioè la Lucchese, il Ghiviborgo, il Real Forte Querceta e il Seravezza Pozzi.