Real Forte Querceta, preso il portiere Davide Adornato

Colpo tra i pali per il Real Forte Querceta, lieto di accogliere Davide Adornato, portiere di importante esperienza e affidabilità.

Cresciuto a Pisa ma sportivamente nelle giovanili dell’Empoli, Adornato vanta cinque stagioni di professionismo tra la città natale e Casale, oltre a grande esperienza in serie D vissuta con le maglie di Pontedera, Gavorrano, Forcoli e Sestri Levante; proprio nell’ambiente genovese, il portiere classe ’91 ha ritrovato Christian Amoroso da allenatore, ma i due si conoscevano già dai tempi di Pisa, dove avevano avuto modo di giocare insieme. “Il giocatore più forte che abbia mai visto – ammette il portiere – ma anche un bravo allenatore, sia sul campo che umanamente”. E sul rapporto con la Versilia: “Avendo partecipato attivamente al palio dei micci per anni, mi sento legato a questa terra da tempo e adesso sono molto felice di esservi approdato”.

Il ritorno in serie D arriva dopo l’Eccellenza a Rapallo, categoria già disputata qualche anno prima anche con la Larcianese (maglia con cui, peraltro, vinse la Coppa Italia regionale e segnò il primo e unico gol in carriera, nel play-off contro il Pietrasanta). “Adesso sono pronto a dare il meglio per la squadra e, a livello personale, spero di raggiungere le duecento presenze tra dilettantismo e professionismo; farlo con questa maglia sarebbe la ciliegina sulla torta.”