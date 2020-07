Real Forte Querceta, confermati anche i giovani Maffini e Del Dotto

Sull’onda della continuità, il Real Forte Querceta ufficializza altre due riconferme per la prossima stagione: rimarranno a disposizione di Christian Amoroso anche Niccolò Maffini e Riccardo Del Dotto.

Alla terza stagione a Forte dei Marmi, Maffini rimane per dar manforte alle corsie esterne del Real Forte Querceta, dove è stato schierato ben ventidue volte nello scorso campionato, per un totale di oltre mille minuti nelle gambe. “Sono contento della riconferma al Real, una società con cui ho mantenuto un rapporto sincero e genuino fin dal primo anno – dichiara il classe 2000 – Mi fa piacere sapere di ritrovare molti compagni della scorsa stagione, l’ambiente è sereno e noi siamo un bel gruppo. Sono pronto a dare il massimo”

In difesa, invece, si scalda il giovanissimo Del Dotto, capitano della formazione juniores durante la passata stagione. Cresciuto nelle giovanili della Lucchese, alla prima esperienza in bianconerazzurro ha già trovato il debutto in prima squadra, ma il classe 2002 non sembra volersi fermare. “Spero di continuare a dare una mano per conseguire gli obiettivi prefissati e, personalmente, di guadagnarmi maggiore spazio, magari conquistando il posto da titolare.”