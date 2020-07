Lucchese, in visita al Porta Elisa l’ex presidente Aldo Grassi

Gradita e beneaugurante visita allo stadio Porta Elisa quest’oggi.

A congratularsi con la dirigenza e lo staff rossonero per il lavoro svolto fino ad oggi e per la promozione raggiunta sul campo in serie C è arrivato Aldo Grassi, presidente della Lucchese dal 1999 al 2005.

Grassi sul manto del Porta Elisa si è intrattenuto con il presidente Bruno Russo, il direttore generale Mario Santoro, il direttore sportivo Daniele Deoma e Tony Carruezzo, mister della formazione Berretti.