Real Forte Querceta promuove Dal Poggetto e Da Prato in prima squadra

Il Real Forte Querceta rinvigorisce la linea verde grazie alle conferme di Matteo Dal Poggetto e Sebastiano Da Prato, entrambi classe 2002 promossi in prima squadra.

Scuola Lucchese, nella scorsa stagione Dal Poggetto ha trovato cinque reti nel campionato nazionale juniores, che gli sono valse l’aggregazione in prima squadra e quattro panchine collezionate tra i grandi. “Sono molto contento di rimanere a Forte dei Marmi e delle conferme di giocatori importanti – dichiara il giovane esterno – Certo, non sarà facile trovare spazio, ma cercherò di dare il mio apporto alla squadra in ogni modo.”

Salito dalla formazione juniores anche Da Prato, difensore centrale alla terza esperienza al Forte, dopo la prima al Forte dei Marmi 2015 (con cui vinse il campionato allievi regionali nella stagione sportiva 2018/19). “Sono felice e soddisfatto della conferma,” esordisce, “ma sono anche motivato e pronto a dare il massimo per raggiungere traguardi importanti per me, in primis il debutto in serie D e poi ritagliarmi dello spazio in questo campionato.”