Real Forte Querceta, ufficiale la conferma di Mirko Lazzarini

Ufficiale la conferma al Real Forte Querceta di Mirko Lazzarini, promettente classe 2000 pronto a riprendere in mano le chiavi del centrocampo bianconerazzurro.

Alla prima esperienza in serie D, Lazzarini si è messo in mostra fin da subito, conquistando la fiducia di mister Amoroso e rendendosi vero e proprio protagonista nel corso della passata stagione, al punto da ricevere chiamate nel professionismo.

“È vero – ammette il giovane centrocampista – Ho ricevuto offerte dalla serie C, su cui la società fortemarmina mi ha dato la possibilità di riflettere in assoluta tranquillità. Ma alla fine ho deciso di rimanere a Forte dei Marmi, la mia seconda casa, perché qui mi trovo benissimo e condivido la decisione societaria di dare continuità al progetto. Sono felice di ritrovare non soltanto il mister ma anche molti dei miei compagni di squadra e di reparto; accanto a loro sono cresciuto soprattutto caratterialmente, adesso metto in campo maggiore personalità e malizia”.

“Rimango qui per migliorare e migliorarci – conclude Lazzarini – perché lavorando al massimo potremo fare ancora meglio dello scorso campionato”.