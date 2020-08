Real Forte Querceta, il 17 agosto inizia la preparazione

Il Real Forte Querceta ufficializza la data di inizio preparazione della squadra guidata da Christian Amoroso, che lunedì 17 agosto alle 9 si ritroverà allo stadio Necchi – Balloni per dare il via alla prima settimana di allenamento mattutino, rigorosamente a porte chiuse, in ottemperanza al protocollo attuativo in vigore.

Dopo un weekend di riposo, durante la settimana successiva la squadra tornerà sul campo in doppia seduta e, a conclusione, una gara amichevole contro la Massese in programma sabato 29 agosto alle 17,30 allo Stadio degli Oliveti, la cui ufficialità rimane però subordinata all’autorizzazione da parte di un nuovo protocollo sanitario che possa renderne possibile la disputa.

La società rende noto, inoltre, che già a partire da lunedì (10 agosto) la squadra si allenerà con programmi personalizzati individuali, sotto il controllo del preparatore atletico Ennio Belli.